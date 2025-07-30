Шлях до поразки євроінтеграції
Українці роками доводили, що ми можемо бути дорослими партнерами з ЄС
Допікає те, що міжнародна суб'єктність України, яка так болісно і важко виборюється і тими, хто на рубежі, і тими, хто в тилу, суб'єктність, яку доводиться вигризати з імперських історичних інерцій формальними чи неформальними дипломатичними зусиллями — потім зневажена українською ж адміністрацією.
Українці — від президента Зеленського до громадських активістів, експертів і простих людей роками доводили, що ми можемо бути дорослими партнерами з ЄС і з Україною можна будувати відносини на ціннісній спільності. А часом українці навіть мали нахабство закидати європейцям їхні ціннісні компроміси.
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А тут підтримана вже новою очільницею уряду відмова Кабміну виконувати закон щодо призначення керівника БЕБ повертає нас в модель трансакційних вчинків мах-на-мах, де діє базова недовіра і старий підхід conditionality - виставляння умов Євросоюзом неповносправній Україні. Складно собі уявити, що це політична самодіяльність урядовців.
Але це шлях до поразки євроінтеграції, особливо, якщо ми її прагнемо на своїх умовах і, потенційно, гірших умов закінчення війни, якщо держава прагне довіри суспільства до своєї спроможності бути лідером.
Про автора: Євген Глібовицький, експерт з довготермінових стратегій
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