Допікає те, що міжнародна суб'єктність України, яка так болісно і важко виборюється і тими, хто на рубежі, і тими, хто в тилу, суб'єктність, яку доводиться вигризати з імперських історичних інерцій формальними чи неформальними дипломатичними зусиллями — потім зневажена українською ж адміністрацією.

Українці — від президента Зеленського до громадських активістів, експертів і простих людей роками доводили, що ми можемо бути дорослими партнерами з ЄС і з Україною можна будувати відносини на ціннісній спільності. А часом українці навіть мали нахабство закидати європейцям їхні ціннісні компроміси. Читайте також: Припиніть вважати людей дурнями А тут підтримана вже новою очільницею уряду відмова Кабміну виконувати закон щодо призначення керівника БЕБ повертає нас в модель трансакційних вчинків мах-на-мах, де діє базова недовіра і старий підхід conditionality - виставляння умов Євросоюзом неповносправній Україні. Складно собі уявити, що це політична самодіяльність урядовців.