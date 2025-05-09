Китай чітко став на бік Росії
Слова Сі Цзіньпіня про необхідність усунення "першопричин" війни — це те, що весь час вивергав рот Путіна
Проте усувати "першопричини" стає дедалі важче.
Окупанти просуваються слабо, внутрішня ситуація далека від нацистського піднесення 2022 року, ресурси закінчуються. Підняти болота на бій може тільки якась подія, на кшталт вибухів будинків перед другою чеченською війною — ефесбешні засоби не змінились.
Це літо, з огляду на фінансово-економічний стан РФ, має бути останнім сплеском, якщо Китай не посилить свою допомогу, яку наразі надає без демонстративних жестів.
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Тому, критично важливою є позиція США. Якщо Трамп нарешті збагнув, що Путін ніякий не друг і нікуди він відриватись від Пекіна не збирається, треба зараз всіма силами залізати у вікно можливостей. Тим більше після ратифікації угоди, на яку Трамп розраховував особисто.
Остаточно переконати Трампа у ворожості Путіна, який обманював весь час — головна мета і для української, і для європейської дипломатії. Далі — про зброю. Багато зброї. Бо літо буде важким.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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