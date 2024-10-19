Ключі від реалізації плану Перемоги — на Банковій
Добре, що дійшла черга до народу України й вся країна почула хоча б головне з того, з чим президент їздив до партнерів
5 пунктів, які представив президент Зеленський, безперечно, важливі. І це могло б бути певним баченням, якби його озвучили західні лідери, дійшовши згоди в питанні перемоги України. Зеленський натомість не є ані президентом США, ані очільником Єврокомісії чи генсеком НАТО.
Він президент України, і хотілося б побачити список наших власних завдань, ті речі, які можемо і повинні робити самі, не суто в розрахунку на допомогу Заходу.
От якби Зеленський представив такий амбітний план і ділом почав його виконувати, то мав би значно сильніші позиції вимагати більшого від партнерів для країни.
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Прозвучало багато правильних слів навіть про єдність, про демократію, от лише ключі від реалізації цих закликів саме на Банковій...
Та найважливіше, — на цьому безумовно виснажливому і складному етапі війни Україна повинна продемонструвати й спроможність зміцнюватися через реформи та ефективне врядування через зосередження зусиль на ключових пріоритетах. Вміння ощадно, відповідально і якісно використовувати обмежені ресурси; вміння пріоритезувати нагальні потреби й саме їх реалізовувати; європейська та євроатлантична інтеграція – це якраз про ефективність держави й суспільства, яка може дати серйозні додаткові ресурси, реальні можливості, а нашим партнерам – додаткові аргументи на подальшу підтримку України.
Завдання важке, але іншого шляху просто нема. Що довше не прийматимемо цю очевидну істину, то менше шансів на виживання залишатиме державі.
Про авторку: Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України.
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