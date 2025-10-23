За інформацією російських ЗМІ, влада Санкт-Петербурга заднім числом скасувала виплату в 1,6 млн рублів за участь у "СВО" для добровольців. Кілька військовослужбовців, не дочекавшись грошей і дізнавшись про зміну після звернення до районних соціальних органів захисту, розірвали контракти. Ось вам і яскраве підтвердження того, що у Російської Федерації дуже серйозні проблеми не тільки з поповненням особового складу, але насамперед уже з фінансуванням активної фази бойових дій.

Йдеться про те, що удари українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах на території РФ завдали колосальної шкоди російській економіці, яка оцінюється економістами в суму близько 100 млрд доларів.

До того ж зауважу, 38% нафтопереробних підприємств, за даними самої ж Російської Федерації, в результаті ударів українських БпЛА або частково, або повністю зупинили свою роботу. А бюджет Росії на 30% залежить якраз від продажу нафти та нафтопродуктів.

Ось у чому особливість дій Сил оборони України щодо зниження можливості насамперед російської економіки, фінансування активної фази бойових дій в Україні. Тобто ми намацали ахіллесову п’яту, яка буде кардинально впливати на можливості поповнення "гарматного м’яса".

За даними українського розвідтовариства, проблеми з набором контрактників до кремлівських збройних сил спостерігаються передусім у найбідніших регіонах РФ, зокрема в Республіці Саха (Якутія).

Згідно з внутрішніми документами міноборони РФ, низькі показники відбору зумовлені недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії.

Середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.

Додатковим чинником провалу є значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників окремих етносів — якутів, евенків та евенів, які не бажають гинути за інтереси Москви.

Аналогічна динаміка спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії.

Щодо "гарматного м’яса", зазначу: середня тривалість життя так званого російського строковика, штурмовика, який підписав контракт, всього 12 днів. Перший день — підписання контракту, 10 днів — підготовка і вже потім, через 10 днів, перекидання безпосередньо в зону бойових дій.

Перше бойове зіткнення — і кілограм пельменів сім’я отримала за загиблого сина або батька сімейства.

Левову частку втрат російської армії становлять саме жителі окупованих територій України, зокрема зі сходу.

Щільність населення там досить висока, в тому числі чоловічого, які залишилися на окупованих територіях. Окупаційна влада прекрасно розуміє, що ліпше мобілізовувати на окупованих територіях, ніж проводити мобілізаційні заходи на території РФ. Чи то призов, чи то часткова мобілізація. Таким чином РФ вирішує для себе питання поповнення особового складу і зниження соціальної напруги безпосередньо у своїй країні у зв'язку з колосальними втратами.

Також шляхом залучення жителів захоплених регіонів до російської армії окупанти вирішують ще одне своє завдання – заміщення населення на цих територіях, закріплення за собою окупованих територій, в тому числі шляхом знищення місцевого населення.

Відбувається знищення чоловічого населення, яке умовно навіть вважається українським, і заміщення його коштом або гастарбайтерів – громадян середньоазійських держав, або відповідно громадян РФ в їхньому класичному розумінні. Причому варто зауважити, що це фактично колоніальний характер війни.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з осіннім призовом, який проводить Росія на окупованих територіях. В українському відомстві зазначили, що примус до служби у Збройних силах Росії є воєнним злочином.

У МЗС вважають, що Кремль обов'язково використає примусово призваних українців як "як гарматне м’ясо" у війні проти України, що наражає їх на смертельну небезпеку. Тому у відомстві закликали жителів окупованих територій всіляко уникати призову.

Як повідомлялося раніше, попри втрати та некомплект особового складу, який збільшується, РФ намагається посилити наступальні дії на фронті. Своєю чергою брак бійців Кремль хоче компенсувати строковиками, резервістами та найманцями.

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

