Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Погляд Контрактники тікають, грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті Кремля
OPINION

Контрактники тікають, грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті Кремля

Дмитро Снєгирьов
23 жовтня, 2025 четвер
16:02
Погляд

У  країни-окупанта дуже серйозні проблеми не тільки з особовим складом, але вже і з фінансуванням так званих контрактників

Зміст

За інформацією російських ЗМІ, влада Санкт-Петербурга заднім числом скасувала виплату в 1,6 млн рублів за участь у "СВО" для добровольців. Кілька військовослужбовців, не дочекавшись грошей і дізнавшись про зміну після звернення до районних соціальних органів захисту, розірвали контракти. Ось вам і яскраве підтвердження того, що у Російської Федерації дуже серйозні проблеми не тільки з поповненням особового складу, але насамперед уже з фінансуванням активної фази бойових дій.

Йдеться про те, що удари українських безпілотників по нафтопереробних підприємствах на території РФ завдали колосальної шкоди російській економіці, яка оцінюється економістами в суму близько 100 млрд доларів.

До того ж зауважу, 38% нафтопереробних підприємств, за даними самої ж Російської Федерації, в результаті ударів українських БпЛА або частково, або повністю зупинили свою роботу. А бюджет Росії на 30% залежить якраз від продажу нафти та нафтопродуктів. 

Ось у чому особливість дій Сил оборони України щодо зниження можливості насамперед російської економіки, фінансування активної фази бойових дій в Україні. Тобто ми намацали ахіллесову п’яту, яка буде кардинально впливати на можливості поповнення "гарматного м’яса".

Читайте також: Крах "непереможної" ППО: після атак українських БПЛА РФ шукає С-400 у Туреччині

За даними українського розвідтовариства, проблеми з набором контрактників до кремлівських збройних сил спостерігаються передусім у найбідніших регіонах РФ, зокрема в Республіці Саха (Якутія).

Згідно з внутрішніми документами міноборони РФ, низькі показники відбору зумовлені недостатніми регіональними виплатами та небажанням місцевої влади сприяти рекрутинговій кампанії.

Середній недобір у відбірних пунктах регіону становить близько 40% від установлених Москвою норм.

Додатковим чинником провалу є значні втрати серед місцевого населення, зокрема представників окремих етносів — якутів, евенків та евенів, які не бажають гинути за інтереси Москви.

Аналогічна динаміка спостерігається і в інших далекосхідних регіонах Росії.

Щодо "гарматного м’яса", зазначу: середня тривалість життя так званого російського строковика, штурмовика, який підписав контракт, всього 12 днів. Перший день — підписання контракту, 10 днів — підготовка і вже потім, через 10 днів, перекидання безпосередньо в зону бойових дій.

Перше бойове зіткнення — і кілограм пельменів сім’я отримала за загиблого сина або батька сімейства.

Левову частку втрат російської армії становлять саме жителі окупованих територій України, зокрема зі сходу.

Щільність населення там досить висока, в тому числі чоловічого, які залишилися на окупованих територіях. Окупаційна влада прекрасно розуміє, що ліпше мобілізовувати на окупованих територіях, ніж проводити мобілізаційні заходи на території РФ. Чи то призов, чи то часткова мобілізація. Таким чином РФ вирішує для себе питання поповнення особового складу і зниження соціальної напруги безпосередньо у своїй країні у зв'язку з колосальними втратами.

Також шляхом залучення жителів захоплених регіонів до російської армії окупанти вирішують ще одне своє завдання – заміщення населення на цих територіях, закріплення за собою окупованих територій, в тому числі шляхом знищення місцевого населення.

Відбувається знищення чоловічого населення, яке умовно навіть вважається українським, і заміщення його коштом або гастарбайтерів – громадян середньоазійських держав, або відповідно громадян РФ в їхньому класичному розумінні. Причому варто зауважити, що це фактично колоніальний характер війни. 

Читайте також: Бензиновий колапс у Криму: удари по Феодосійській нафтобазі — обґрунтована військова стратегія ЗСУ

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з осіннім призовом, який проводить Росія на окупованих територіях. В українському відомстві зазначили, що примус до служби у Збройних силах Росії є воєнним злочином.

У МЗС вважають, що Кремль обов'язково використає примусово призваних українців як "як гарматне м’ясо" у війні проти України, що наражає їх на смертельну небезпеку. Тому у відомстві закликали жителів окупованих територій всіляко уникати призову.

Як повідомлялося раніше, попри втрати та некомплект особового складу, який збільшується, РФ намагається посилити наступальні дії на фронті. Своєю чергою брак бійців Кремль хоче компенсувати строковиками, резервістами та найманцями.

Спеціально для Еспресо

Про автора. Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Економіка
Україна
Росія
російська армія
мобілізація
Війна з Росією
окуповані території
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
Читайте також:
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Автор Зіновія Воронович
20 жовтня, 2025 понедiлок
"Це ідіотизм – відповідати РФ дзеркально": експерт Рябцев про те, чому атаки на російські газзаводи і підстанції не мають сенсу
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Автор Євген Козярін
22 жовтня, 2025 середа
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
Автор Вікторія Литвин
22 жовтня, 2025 середа
Рада схвалила проєкт держбюджету-2026 у першому читанні
Київ
+12.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.63
    Купівля 41.63
    Продаж 42.12
  • EUR
    Купівля 48.3
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 жовтня
17:30
Інтерв’ю
бомбосховище, укриття
Як вберегти психічне здоров’я дитини під час війни. Розмова з психологинею Іриною Королець
17:29
У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ
17:04
Партнерський матеріал
Дія, мобільний застосунок “Дія”
Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”
17:02
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 69 боїв, 16 з них – на Покровському напрямку
16:55
вибух, ракетна атака
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ
16:52
видобуток нафти, нафта
Китайські держкомпанії призупинили закупівлю нафти з РФ після американських санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла", - Reuters
16:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Обговорили посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном і Туском
16:23
Ексклюзив
санкції проти РФ
Багато шкоди принесе економіці РФ: кореспондентка Еспресо з Брюсселя про 19-й пакет санкцій
16:16
пістолет
Окупанти розстріляли на Донеччині пʼятьох цивільних, які ховалися від обстрілів у підвалі
16:05
Національний банк України
Наслідки енергодефіциту: НБУ погіршив прогноз зростання економіки України
15:55
дитсадок
В Україні розширять освітній застосунок "Мрія" на дитсадки
15:53
Ексклюзив
Меган Моббс
До миру ми маємо дійти через силу, - донька Кіта Келлога
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:34
Оновлено
Через удар ворожого БПЛА у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін
15:19
Володимир Зеленський
"Є не лише в США": Зеленський заявив, що Київ веде перемовини з країнами Європи щодо далекобійної зброї
14:43
Ексклюзив
винищувачі JAS 39 Gripen
На відміну від F-16, винищувачі Gripen - цільове постачання та виробництво для України, - Мусієнко
14:42
В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським військовим, – Коордштаб
14:06
OPINION
Ціна популізму. Як рішення влади шкодять країні
13:55
ЗАЕС
Запорізька АЕС вийшла з режиму блекауту — енергетики відновили живлення
13:18
Партнерський матеріал
Відзнака за визначні заслуги у сфері жіночого лідерства
Військова Тетяна Теплюк «Хрещена» отримала Відзнаку Українського Жіночого Конгресу за жіноче лідерство
13:17
ЗСУ
Росіяни запустили фейк про "захоплення" мікрорайону Острів у Херсоні: в ЗСУ і ЦПД спростували
12:31
паркування
Рада ухвалила закон про паркомісця для батьків із дітьми до 3 років
12:23
Служба безпеки України
Шпигували на оборонному заводі: на Миколаївщині СБУ затримала "кротів" російського ГРУ
12:19
Партнерський матеріал
Український Жіночий Конгрес-2025
Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес-2025
12:01
OPINION
"Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики
11:44
Дмитро Медведєв
"Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа
11:30
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 23 жовтня
11:08
Ексклюзив
storm shadow
Путін виставляє Трампа в світлі ідіота, президент США починає відповілати в тій же манері, - експерт Жмайло про удари Storm Shadow по РФ
11:07
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині загинув рятувальник, у Києві і на Сумщині є постраждалі та пошкодження інфраструктури
10:54
Трамп і Зеленський
"Сильний і дуже потрібний сигнал": Зеленський подякував Трампу за нові санкції проти РФ
10:36
Оновлено
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
10:22
Оновлено
санкції проти Росії
Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: долар продовжує дорожчати
10:02
OPINION
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
09:53
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції США проти російських нафтових гігантів викликали шок у Китаї, а РФ шпигує за підводними човнами НАТО за допомогою західних технології. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
09:19
Марко Рубіо
США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо
09:05
Анонс
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
08:59
ППО ЗСУ
Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:58
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV