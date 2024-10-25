Бо все, що сталося у тому ж Хмельницькому, не могло відбуватися без місцевого СБУ та голови ОДА. Ба більше — все це не могло відбуватися без "даху" у Києві — в СБУ, Офісі президента, Міністерстві охорони здоров'я, Генеральній прокуратурі etc.