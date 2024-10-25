Костін — цап-відбувайло. Всі решта — тут
Історія з МСЕК і хмельницькими прокурорами відкрила "скриньку Пандори"
Бо все, що сталося у тому ж Хмельницькому, не могло відбуватися без місцевого СБУ та голови ОДА. Ба більше — все це не могло відбуватися без "даху" у Києві — в СБУ, Офісі президента, Міністерстві охорони здоров'я, Генеральній прокуратурі etc.
Ліквідувати МСЕК — найпростіше рішення у нинішній ситуації. Через це корупція — від найменшого до найвищого не зникне.
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Ціла каста чиновників з інвалідськими "корочками" були та лишаються при владі. Костін — цап-відбувайло. Ляшко — при владі. Малюк — при владі. Єрмак — при владі.
Зеленський — тут. Подоляк — тут, Шмигаль — тут, Арахамія — тут. Всі — тут.
Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий
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