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OPINION

Костін — цап-відбувайло. Всі решта — тут

Сергій Руденко
25 жовтня, 2024 п'ятниця
12:03
Погляд

Історія з МСЕК і хмельницькими прокурорами відкрила "скриньку Пандори"

Зміст

Бо все, що сталося у тому ж Хмельницькому, не могло відбуватися без місцевого СБУ та голови ОДА. Ба більше — все це не могло відбуватися без "даху" у Києві — в СБУ, Офісі президента, Міністерстві охорони здоров'я, Генеральній прокуратурі etc.

Ліквідувати МСЕК — найпростіше рішення у нинішній ситуації. Через це корупція — від найменшого до найвищого не зникне. 

Читайте також: А навіщо ліквідовувати МСЕК?

Ціла каста чиновників з інвалідськими "корочками" були та лишаються при владі. Костін — цап-відбувайло. Ляшко — при владі. Малюк — при владі. Єрмак — при владі.

Зеленський — тут. Подоляк — тут, Шмигаль — тут, Арахамія — тут. Всі — тут.

Джерело

Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Україна
політика
скандал
СБУ
корупція в Україні
Володимир Зеленський
Хмельницький
Сергій Руденко
Давид Арахамія
Андрій Єрмак
Офіс генпрокурора
Андрій Костін
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