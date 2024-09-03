Парламентська більшість Зеленського вперто тримає в комітеті з питань національної безпеки та оборони людину, яка прямо підриває і безпеку, і оборону, яка прямо шкодить роботі комітету, зате є ручним інформаційним тараном Офісу президента.

Зеленський, як Верховний головнокомандувач, досі нічого ефективного не зробив для зупинки російського просування на Донбасі. Навіть за провал у будівництві якісних комплексних фортифікаційних споруд на Покровському напрямку ніхто не відповів.

Влада, попри наполягання партнерів, які допомагають Україні вижити, звільняє керівника Укренерго, якому західні партнери довіряють. На його місце будуть штовхати людину міністра енергетики Галущенка, що сам вийшов з орбіти зрадника України Андрія Деркача. І це не перший раз влада плює в руку друзям.

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Сьогодні парламентська більшість Зеленського збирається підняти податки, які взагалі не зачеплять жирні фінансові потоки Банкової, але обдеруть громадян, які й без того ледь виживають. Ще при тому, необхідних коштів для ЗСУ це підняття податків не збере. Близький до Зеленського ігорний бізнес з його надприбутками є недоторканим, а народ, який мовчить, ця влада щипатиме, як гусей.

Під спів Клавдії Петрівни та "шаги" Нацбанку країна котиться до страшних наслідків. І народ за рідкісним винятком мовчить.

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Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

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