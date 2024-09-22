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OPINION

Кремль готує ІПСО про "Бучу" на Курщині

Борислав Береза
22 вересня, 2024 неділя
16:01
Погляд

Спікер МЗС РФ Захарова випустила відео, в якому заявила про концтабори, які створила Україна на Курщині

Зміст

Над цим відео я б не жартував, а звернув би на нього окрему увагу. І привертав би увагу світової спільноти. Тому що це один з елементів російської спецоперації. У Кремлі після початку операції на Курщині вирішили провести спецоперацію з фальсифікації злочинів та звинуватити в них ЗСУ.

Нашій розвідці відомо, що в Кремлі виписаний сценарій, який частково вже реалізується. ФСБ хоче реалізувати сценарій, який дасть змогу Росії заявити, що на Курщині відбулися події, схожі на Бучу або Сребреницю, за участі ЗСУ. І тут треба не гаяти часу, а протидіяти.

Фактично росіяни хочуть повторити все, що вони робили в Бучі, але більш глобальне та з новими елементами. І історія з концтабором є якраз одним із таких елементів.

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Для цього феесбешники планують зібрати місцеве населення і, додавши до нього строковиків, піддати тортурам, а потім стратити. Частину планується закатувати до смерті або якось вкрай жорстоко стратити. Кремль хоче побільше фактів зґвалтування та вбивств дітей, щоб викликати максимально сильні емоції. Саме на території так званого концтабору і планується ця частина російської спецоперації. І ФСБ, яка підривала будинки з росіянами на Каширці, байдуже, що для цього треба вбивати співгромадян. Кремль вимагає масштабності.

Далі на місце інсценування будуть запрошені ЗМІ та дипломати, щоб вони поширили цю інформацію, а Кремль отримав бажаний результат. Для посилення ефекту планується залучити декількох українських військовополонених, яких або оброблять у потрібному форматі, або завербують. На пресконференції вони будуть підтверджувати заяви російської сторони та просити вибачення за скоєне. Така фальсифікація повинна посилити емоційну складову та додати певності російській спецоперації.

Це лише частина плану, який готуються реалізовувати у Кремлі після того, як ЗСУ покинуть Курщину. Тому важливо вже привертати увагу світової спільноти до цього, налагодити моніторинг ситуації на Курщині представниками західних ЗМІ та вказувати на цей план, не давши його реалізувати Кремлю повною мірою.

Не хочу потім казати: "Я ж попереджав!"

Джерело

Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Росія
ЗСУ
Війна з Росією
Марія Захарова
пропаганда
Курськ
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