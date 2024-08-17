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OPINION

Куди слід їхати "хорошим русскім"?

Володимир Омелян
17 серпня, 2024 субота
18:05
Погляд Володимир Омелян

Слід повернути на ці звільнені ЗСУ території "хороших росіян" з вашингтонів-лондонів-парижів і нехай самоорганізовуються, проголошують поки що Курську область Росією без Путіна

Зміст

З цікавих для мене моментів Курської операції:

  • Абсолютно апатичне населення Росії. Жодних масових протестів, збройних виступів і партизанки. Втекли старі, прийшли нові — ну, ок…
  • Масова здача в полон російських регулярних частин, майже як у 1941.

Справді, складається враження, що це російське прокляття: готовність вмерти під час загарбницьких війн (питання стимулів фінансового характеру, загороджувальні загони в тилу — винесемо за дужки) і повний параліч на власній території, коли напали вже на тебе. 

Я ж вдруге повірив (вперше під час маршу Прігожина на Москву), що підтримка Путіна серед населення мінімальна і ґрунтується виключно на маніпуляціях і страху.

Вважаю немудрою пропозицію нашої влади брати на себе відповідальність за звільнені російські території. Тим більше, що Верещук і відповідальність — це слова-антоніми. Та й проблеми з управлінням і забезпеченням наростатимуть — це не наші сильні риси.

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Набагато раціональніше повернути на ці території "хороших росіян" з вашингтонів-лондонів-парижів і нехай самоорганізовуються, проголошують поки що Курську область Росією без Путіна, Іншою Росією і покажуть клас, якою має бути справжня демократія. Під нашим контролем, звісно.

До речі, добрий друг України Ілля Пономарьов готовий за це взятися, а ми повинні йому допомогти у цій нелегкій справі

Кремль постійно намагається знищити Україну не лише через псевдоісторичну маячню, ненависть до українців, бажання грабунку і задоволення збочених фантазій, а насамперед тому, що успішна демократична Україна під боком — перманентна загроза деспотичній Росії та кривавому управлінню Кремля.

Ось би й зайнялися тоді протистоянням не з Україною, а з Новою Росією у кордонах Білгородської, Брянської, Курської, Ростовської областей і Кубані.

Великий Новгород проти Кремля, але з іншим фіналом.

Джерело

Про автора. Володимир Омелян, український дипломат, міністр інфраструктури України у 2016—2019. Політичний експерт

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
Ірина Верещук
русскій мір
Курськ
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