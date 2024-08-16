Навіщо Верещук біженці з Росії?
Приймати в Україні переселенців з Курщини за пропозицією Верещук — відверта дурниця, яка прогнозовано і справедливо збурила суспільство
Росіян, які до останнього тихо сиділи під диктатурою і мовчки спостерігали за агресією, тут бачити не хочуть.
З іншого боку, за міжнародним законодавством Україна несе відповідальність за контрольовану територію Росії, й щоб ми самі не виглядали в очах цивілізованих партнерів не лицарем, а драконом, нам потрібно суворо дотримуватися міжнародних конвенцій, які захищають цивільне населення.
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Я бачу вихід у створені тимчасових таборів біженців на кордоні з боку території РФ із забезпеченням належних умов перебування і проведення переговорів щодо перевезення цивільних росіян в Білорусь, якщо вони цього бажають і якщо влада Білорусі захоче прийняти у себе громадян "союзної" держави.
А тягнути їх в Україну немає ніякої потреби. Взагалі.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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