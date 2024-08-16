Росіян, які до останнього тихо сиділи під диктатурою і мовчки спостерігали за агресією, тут бачити не хочуть.

З іншого боку, за міжнародним законодавством Україна несе відповідальність за контрольовану територію Росії, й щоб ми самі не виглядали в очах цивілізованих партнерів не лицарем, а драконом, нам потрібно суворо дотримуватися міжнародних конвенцій, які захищають цивільне населення.

Читайте також: Громадянство України не варто надавати всім охочим

Я бачу вихід у створені тимчасових таборів біженців на кордоні з боку території РФ із забезпеченням належних умов перебування і проведення переговорів щодо перевезення цивільних росіян в Білорусь, якщо вони цього бажають і якщо влада Білорусі захоче прийняти у себе громадян "союзної" держави.

А тягнути їх в Україну немає ніякої потреби. Взагалі.

Джерело

Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.