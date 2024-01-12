Найперше, хизування багатствами у часи таких випробувань — це не просто неймовірний рівень мразотства. Це те саме свинство, через яке купка "трампістів" завше має залізний козир: "Навіщо допомагати Україні, яка за корупцією нічим не відрізняється від Росії?". А ще — це є добривом для дискусій про те, що Україна має піти на компроміс із РФ, бо що ділити буцімто ідентичним народам.

Хто слідкує за роботою журналістів-розслідувачів, той знає, що багатьох корупціонерів палять їх баби — дружини, коханки, наречені. Чому "баби"? Бо назвати цих істот жінками, у той час, коли в країні в геометричних прогресіях росте кількість вдів, сиріт, інвалідів війни — складно сказати.

Як воно працює? Коли до рук пустої й тупої жінки потрапляє Cartier і Prada - в неї вимикається мозок і треба швидко цим похизуватися. Вивалити з нутром.

Саме так вчинила донька і дружина Ігоря Гринкевича — їхні інстаграми почали рясніти походами в бутики, подорожами в золотому вагоні та відпочинками на Мальдіви. Все це відбувалось у той час, коли армія не дотримувала форму і труси.

Але особливо у хизуванні розкошами всіх переплюнула майбутня невістка сімейства Гринкевичів — мисткиня з дуже агресивною рекламою на телебаченні — Соня Морозюк. Дівчині знесло голову від такого щасливого квитка, і їй захотілось інтерв’ю на СТБ, ютубу і галерей. Тому вона вивалила низку цікавих пруфів про ролекси за майже 60 тисяч доларів, про галерею за 250 тисяч доларів і квартиру в центрі за 200 тисяч доларів щонайменше.

Також в один рік з‘явилась гігантська кількість сумок, прикрас, благодійності через фонд Романа Гринкевича "Хоуп.юа". І купа несподіваних підрядів — наприклад, намалювати стінописи в покоцаних війною Гостомелі та Бородянці.

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Знаєте, в сучасному світі не бракує кейсів, коли спортсменки, моделі та актриси, які справді "досягнули всього самі", виходили заміж за мультимільйонерів та мільярдерів.

Але, на щастя, Меланія Трамп, Міранда Керр, Карлі Клосс та Серена Вільямс — успішні жінки та дружини багатіїв зі списку Forbes та Fortune, позбавили вуха й очі читачів від історій про корупційні сквірти і фонтани оргазмів.

Якщо ми говоримо про світ розкоші, то хочеться поговорити про дружин власників тих розкішних брендів, за якими так полюють наші любительки люксу на крові.

Є дружина мільярдера Франсуа-Анрі Піно і відома актриса Сальма Хайєк, яка до заміжжя справді досягнула усього сама. Років так 20 досягала. Її досягнення — це культові фільми Родрігеса, Тарантіно та купа професійних премій.

Мадам Піно може дозволити собі YSL, Gucci, Balenciaga, Bottega Venetta і діаманти Boucheron — її чоловік власник цих брендів. Щобільше, із найбагатших чоловіків Франції великий меценат і спонсор культурних подій.

На червоних доріжках — Сальма Хайєк вдягає весь цей люкс. І це лише підкреслює, яку ефектну жінку харизматичну має мільярдер Франсуа-Анрі Піно.

"Я не страждаю брендоманією. Але інколи я маю все це вдягати, бо це частина бізнесу мого чоловіка", — каже в інтерв’ю зірка, яка досягла всього справді сама.

Поза роботою в інсті дружина власника імперії розкоші скоріше проведе час зі своїми собаками із притулку (їх у неї 10), ніж у ліжку з сумками топбрендів, як це часто роблять баби наших скоробагатьків, що грабують армію, митницю чи податкову.

В інтерв’ю зірка світового рівня розказує не про ліжкові перемоги. І не про успішний успіх. А, радше, цікаві історії про те, як чоловік відмовлявся завести хом‘яка, а вона просила, бо "жила з тваринами 40 років до зустрічі із Франсуа". Або про те, як дочка хотіла назвати бульдога Бейонсе, а вона не дала, бо "співачка моя ліпша подруга".

До слова — Сальма розказувала, що на перших побаченнях говорила з Піно про моду, футбол, історію, космос, науку. Власне — тому і зрозуміло, чому мільярдер побрався саме з цією жінкою і був ініціатором пишного весілля в старовинному театрі Ла Феніче. Тобто не було оцих маніпуляцій, як у Соні Морозюк, коли її зловили на гарячому: "Я покохала Ромчика і ми не розмовляли про роботу".

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Та й команда підтримки у зашквареної невістки відповідна. Її підтримали наші зірки, які до повномасштабної війни не гребували заробітками на Росії. І такі ж дружини та подружки корупціонерів.

Ось дівчину щиро підтримує Іра Попова — власниця салонів краси у Києві. Це не просто підприємиця. Її чоловік Артем Шило — елітний сбушник, якого пов’язують з Андрієм Єрмаком та Олегом Татаровим

Сім’я Шило теж любить лакшері життя. А ще Іра Шило відвідувала концерт Бейонсе, де засвітилась одразу у двох кольє з діамантовими пенісами.

Але чи маємо ми майбутнє з такими кейсами успіху та успішними "геніями", які йдуть до слави на булінгу, хейті, на грошах для ЗСУ?

Очевидно, ні.

Держаним компаніям та брендам раджу ретельніше вивчати біографії художників та дизайнерів, з якими хочеться мати справи. Бо інколи це може бути надута булька, якісь успішні дружини та подруги. Тільки недавно ми пережили схожу неймовірну розкрутку Оксани Марченко, а тут знову ті ж яйця, тільки у профіль.

Спеціально для Еспресо

Про авторку: Марина Данилюк-Ярмолаєва, журналістка

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