Мета нашої війни — зміни у головах росіян
Ця війна — це не остаточна битва добра і зла. На жаль, це чергова битва в екзистенційній війні останніх чотирьохсот років
Цей етап екзистенційної війни знову зводиться до одного-єдиного пункту: українці (не)існують як окрема нація.
Наш акцент на кордонах абсолютно справедливий і з погляду майбутнього — правильний. Але ми також маємо памʼятати, що вся історія — це історія мінливості кордонів.
Наша пропагандистська помилка, як мені здається, полягає в тому, що ми не даємо відповіді росіянам (і їхнім союзникам) на питання "одного народу". Нам видається самоочевидним, що це дурість. Але пересічний росіянин і виборець Трампа так не вважає.
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Ця війна — це війна перш за все за історію в її збоченому путінському прояві. А ми явно недооцінюємо цей факт у своїй контрпропагандистській частині.
Ідеальний результат цієї війни — не лише максимальне збереження кордонів, але й докорінна зміна в головах росіян, які мають у своїй масі зрозуміти: українці окремий самодостатній народ. Без цієї зміни виграти екзистенційну війну нам не вдасться.
Цей допис — теоретичні роздуми. Його потрібно розвивати на масу меседжів, ідей, роликів і, звичайно ж, перш за все - воєнних перемог. Але з погляду розуміння процесів ми маємо дещо вийти за рамки хоч і правильних, але виключно чорно-білих процесів.
Про автора: Вадим Денисенко, політолог.
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