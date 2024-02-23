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Аналітика

Контратаки ЗСУ, звільнення ділянок на півдні та ситуація поблизу Авдіївки. Воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
23 лютого, 2024 п'ятниця
21:47
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Ворог хоче забезпечити "політичний ефект", витіснивши українські підрозділи з ділянок, які ЗСУ звільнили під час наступу. Роботинське вклинення є такою ділянкою, однак українські військові проводять успішні контратаки

Ситуація на фронті: південь

Упродовж двох тижнів ворог проводив атакувальні дії на Роботине із заходу та півдня. З заходу росіяни просунулись приблизно на 400-500 м. Але буквально вчора були контратаки наших військових на цій ділянці. Один з опорних пунктів, який був захоплений окупантами, ЗСУ повернули під свій контроль.Тому ці дні пов'язані з контратаками українських підрозділів. На цій ділянці у ЗСУ є достатня кількість артилерії. Ми бачили багато прикладів ефективного використання засобів ураження, що призводить до значних втрат противника. 


Ворог і далі буде якимось чином створювати умови, аби ми залишили цю ділянку. Окупанти намагалися це зробити за допомогою флангових ударів, але, схоже, військове керівництво України зробило певні висновки, і флангові напрямки навколо Роботиного досить міцно укріплені. Ворог вдавався до фронтальних ударів на Роботине, але, як бачимо, позитивних результатів для противника немає. 

Наслідки відходу ЗСУ з Авдіївки для окупантів

Дійсно, противник намагався оточити наші підрозділи. Для цього він витратив чотири місяці бойових дій, але втратив 47 тис. особового складу і значну кількість техніки. Через перевагу в авіації, артилерії та живій силі ворог спромігся витіснити наші підрозділи з Авдіївки. Але оточити наш гарнізон ворогу не вдалося. Зараз наші війська займають вже іншу лінію оборони, на 10 км вглиб. Ця лінія оборони проходить по лінії  Степове - Ласточкине - Сєверне. Ділянку обороняють ті ж бригади, які воювали з противником у самій Авдіївці. Усі ці наші військові частини стримують наступ противника, який фактично зупинений.

Попри активні дії ЗСУ, окупанти намагаються якимось чином протиснути нову лінію оборони. Зараз ворог тисне на Степове. Були бойові дії навпроти Ласточкиного. Нещодавно Третя окрема штурмова бригада, використовуючи касетні боєприпаси, вночі знищувала значну групу противника, яка намагалася пробитися до Ласточкиного

Була інформація, що ворог наблизився до Сєверного, це ще один населений пункт, який утримується нашими військами. Росіяни  трохи відтіснили там наші війська. Зараз наші війська утримують цю лінію оборони. Але використовуючи перевагу у живій силі та авіації, ворог  намагається цю лінію посунути. Нова лінія оборони є гіршою, ніж позиції в Авдіївці. Адже Авдіївка була потужним укріпрайоном. Але пам'ятаємо, що ворог створював можливість оточення наших військових. Військове керівництво України з усіма ризиками такого маневру спромоглося і зуміло забезпечити відхід ЗСУ на нові лінії оборони без значних втрат.

Загроза просування ворога в бік Степового, Ласточкиного

Впродовж останніх двох днів відбуваються активні бойові дії. Ласточкине прикриває Третя окрема штурмова бригада. Противнику там не дали можливості просуватися, з огляду на ефективність нашої оборони. Поблизу Степового були активні атаки. Попри втрати, використовуючи накопичену силу, ворог за декілька днів забезпечив певне поповнення. Він намагається тиснути на Степове і Сєверне, аби спробувати витиснути наші війська на наступні рубежі оборони. Ці наступні рубежі оборони в глибині на певній відстані. Насправді вони підготовлені набагато краще, ніж лінія, де перебувають наші військові. Ймовірно, далі динаміка буде надзвичайно складною. Заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін повідомляв, що ворог зберігає потенціал, аби намагатися просунутися вглиб нашої території. 

Ситуація на Херсонщині

Росіяни намагаються ускладнити логістику. Коли українські військові використовують катери для перекидання підкріплення морським піхотинцям, окупанти намагаються ці катери потопити. Зараз морська піхота утримує ділянки в Кринках. Вчора була інформація про те, що знищено зразки техніки, які ворог намагався підтягувати для забезпечення своєї ППО проти українських дронів. Фактично, зараз спостерігається системна дуель з використанням нашого потенціалу з правого берега, насамперед артилерії, дронів і засобів РЕБ. Це дозволяє морським піхотинцям утримувати цю складну ділянку фронту. Вчора за допомогою ударів HIMARS було завдано удару по скупченню російських військ, які під час навчання перебували на полігоні у Олешківських Пісках. Окупанти зазнали значних втрат. 

Після брехні міністра оборони Росії Сергія Шойгу про те, що Кринки захоплено, Теплинський та інші військові керівники, ймовірно, мають діяти відповідно. Тому існує ризик, що ворог зараз спробує активізувати атаки на цю ділянку та зіштовхнути піхотинців у річку. Але це вже не перша загрозлива ситуація. Наші воїни героїчно витримували складніші періоди в утриманні цього плацдарму.

Ймовірність наступу росіян до річниці повномасштабного вторгнення

Ворог має перевагу у живій силі і техніці. Але коли ми говоримо про спроможність противника проводити ще якісь потужні наступальні операції на Київ чи Одесу, напевно це суттєве перебільшення. Сили, які ворог утримує на нашій території, це 470 тис. особового складу. Вони скеровані на утримання захоплених територій і проведення наступальних дій. 

В межах до 30 тис. ворогів ЗСУ знищують за місяць. Фактично така ж кількість у ворога мобілізується. Тобто зараз існує певний паритет у можливостях щодо живої сили, в цьому ризики. Тому Україні потрібно забезпечити підтримку ЗСУ у боєприпасах і техніці. Цей рік маємо провести в умовах активної оборони, маємо забезпечити достатній рівень фортифікації, що зараз і відбувається. Ми повинні забезпечити утримання тих територій, на які намагається наступати противник. Якщо ми цей рік зможемо не поступитися територіями, це і буде успіхом 2024 року. Потенціал швидкої допомоги Україні існує. Сподіваємось, ми зможемо утриматись в такому форматі як є, і допомогу від міжнародних партнерів отримаємо вчасно.

Теги:
Новини
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Росія
Сергій Згурець
ЗСУ
Війна з Росією
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