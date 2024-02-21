Заяви Шойгу є брехливими: Згурець прокоментував втрати ворога під Авдіївкою та ситуацію в Кринках

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Обидві заяви Шойгу щодо втрат ворога під Авдіївкою і щодо Кринок є брехливими. Вони навіть викликали здивування в середовищі російських військкорів. Тобто рівень брехливості Шойгу виходить за будь-які межі. З приводу мінімальних втрат від Шойгу, якщо 47 тис. особового складу противника знищено українською армією є мінімальними втратами російської армії, то, що таке є більші втрати. Щодо Кринок, ситуація там не змінилася. Цей плацдарм й далі утримується українськими морськими піхотинцями", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, ситуація на лівому березі Дніпра залишається складною, але не відрізняється від тих дій, які тривають вже кілька місяців поспіль.

"Це змушує противника й далі утримувати значні сили на цьому напрямку. Тобто цей плацдарм має сковувальне значення, і не дозволяє противнику перекидати свої сили на інші напрямки, що зараз є вкрай важливим для загальної ситуації на лінії фронту. Ворог дійсно буде вживати певні заходи, щоб потиснути наш плацдарм. Були повідомлення про перекидання певних сил, про спроби росіян атакувати Кринки з заходу, щоб забезпечити висадку російського десанту в тил нашого угруповання в Кринках. Все це нам відомо, якщо там з'являться ворожі катери з десантниками, то вони будуть ідеальною ціллю для наших дронів і нашої артилерії. Ситуація на лівому березі Дніпра залишається складною й прогнозованою", - наголосив Згурець.