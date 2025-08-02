Міжнародна драма зі Spotify і дронами
Виявляється, якісь австралійські, американські та інші музичні гурти, загалом десь близько пʼяти, зі скандалом видаляють свою музику зі Spotify, тому що…
Тому що один із засновників сервісу, швед Даніель Ек, через фонд Prima Materia інвестував сотні мільйонів у німецьку компанію Helsing, яка спеціалізується на ШІ-технологіях в оборонці та виробляє ударні дрони, декілька тисяч яких уже поставила в Україну.
Той факт, що засновник Spotify інвестує власні (!) кошти в оборонку і прямо говорить про те, що це допоможе стратегічній безпеці Європи і світу, страшенно обурив деяких музикантів, які почали бурлити на тему "ко-ко-ко, музика не може спонсорувати війну і кров, онлі лав енд піс, браза". Ну, і російські ЗМІ одразу ж підхопили сюжет, розповідаючи про те, що "музиканти протестують проти виробника дронів для України", але не згадавши, що мова йде тільки про декілька гуртів з тисяч і тисяч на Spotify.
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Але назви цих гуртів краще запамʼятати й не слухати – ні на Spotify, ні де завгодно. Записуйте: King Gizzard & the Lizard Wizard, Xiu Xiu, Deerhoof. Може є і ще якісь, тільки я про них не чув.
Я і про цих ніколи не чув, чесно кажучи.
Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з роботи з поневоленими народами РФ
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