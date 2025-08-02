Тому що один із засновників сервісу, швед Даніель Ек, через фонд Prima Materia інвестував сотні мільйонів у німецьку компанію Helsing, яка спеціалізується на ШІ-технологіях в оборонці та виробляє ударні дрони, декілька тисяч яких уже поставила в Україну .

Той факт, що засновник Spotify інвестує власні (!) кошти в оборонку і прямо говорить про те, що це допоможе стратегічній безпеці Європи і світу, страшенно обурив деяких музикантів, які почали бурлити на тему "ко-ко-ко, музика не може спонсорувати війну і кров, онлі лав енд піс, браза". Ну, і російські ЗМІ одразу ж підхопили сюжет, розповідаючи про те, що "музиканти протестують проти виробника дронів для України", але не згадавши, що мова йде тільки про декілька гуртів з тисяч і тисяч на Spotify.

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