Можливі теракти в Москві. Росія стає Північною Кореєю
Усе більше західних (і не західних) держав закликають своїх громадян покинути територію РФ через загрозу терактів
Це дуже нагадує заклики до евакуації (і евакуацію) своїх громадян з території України напередодні російського нападу.
Терористичні акти проти іноземців з подачі терористичного режиму Кремля?
Чи терористичні акти проти власного населення з боку російських спецслужб?
І все це напередодні так званих виборів Путіна...
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Якщо перше, то для остаточного і безповоротно впровадження нового російського тоталітаризму — Північнокорейського (ПівнічноЄвразійського) зразка.
Якщо друге, то для якогось заколоту спецслужб і нової спроби перехоплення влади у того ж самого Путіна.
Пильнуємо і спостерігаємо.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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