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OPINION

Можливі теракти в Москві. Росія стає Північною Кореєю

Володимир Горбач
9 березня, 2024 субота
12:02
Погляд Володимир Горбач

Усе більше західних (і не західних) держав закликають своїх громадян покинути територію РФ через загрозу терактів

Це дуже нагадує заклики до евакуації (і евакуацію) своїх громадян з території України напередодні російського нападу.

Терористичні акти проти іноземців з подачі терористичного режиму Кремля?

Чи терористичні акти проти власного населення з боку російських спецслужб?

І все це напередодні так званих виборів Путіна...

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Якщо перше, то для остаточного і безповоротно впровадження нового російського тоталітаризму — Північнокорейського (ПівнічноЄвразійського) зразка.

Якщо друге, то для якогось заколоту спецслужб і нової спроби перехоплення влади у того ж самого Путіна.

Пильнуємо і спостерігаємо.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Росія
КНДР
тероризм
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