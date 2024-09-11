Напад на військового у Смілі: криза справедливості
Жахлива історія з побиттям і приниженням військового у Смілі є дуже показовою
Але не тільки тим, що на військового напали – врешті решт, в країні десятки мільйонів людей, і серед них, як і всюди, є свій відсоток покидьків і тварин в людській подобі.
Показова вона, в першу чергу, тим, що поліції було по*бать, а не по*бать було іншим військовим, які почали збирати гроші на премію тому, хто в будь-який спосіб накаже утирка. І це вже не перший випадок. І не останній.
Коли військові та ветерани відчувають, що їм ніхто не допоможе, вони кооперуються. І ніх*я тут дивного немає, бо армія і є велика кооперація родів сил, підрозділів, окремих груп. І зараз все йде до того, що військові все частіше пробуватимуть наводити порядок власними силами – десь замість поліції, десь замість влади, десь замість СБУ.
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Тому що це працюватиме завжди, на відміну від тієї ж самої поліції, яка "на низах", як правило, підтримує військових, а от багатьом поліцейським майорам, полковникам і так далі набагато комфортніше мати справу з бандитами, з якими можна і в сауні жопу погріти, і завод попиляти на долях. А військові – так, а що військові, з ними завод попиляти важко, вони не розуміють таких простих речей.
Якщо ви хотіли знати, як виглядає криза справедливості, накладена на корупцію і некомпетентність державного апарату – ось воно. Виглядає саме так. І чим закінчиться, здогадатися неважко. Хлопці прийдуть і порядок наведуть, тільки виглядатиме це так, що Данія здригнеться.
Ще є шанс виправити ситуацію. Але я не бачу, щоб комусь це було потрібно.
Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ
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