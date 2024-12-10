Навіщо Зеленський ображає Трампа?
Ця квартальна дипломатія Україну добʼє
Після зустрічі з Трампом і знаючи самолюбство Трампа, заявити про те, що буде домовлятись з Байденом, поки Трамп ще не увійшов у Білий дім — це завдати Трампу образи. І неважливо який контекст — в цій історії дуже важливий антураж.
Трамп сам продемонстрував Зеленському, що готовий домовлятись, коли у Парижі прийшов на спільну з Макроном і Зеленським зустріч у синьому костюмі з жовтою краваткою.
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У американців мова деталей говорить багато про що, якщо не про все — згадайте хрестоматійні брошки Мадлен Олбрайт. І ось ця відповідь Зеленського буде потрактована, як ляпас. Я вже мовчу про одяг, який оточення Трампа сприйняло, як неповагу.
У мене враження, що Зеленський грає з Трампом в гру "Чия зірка більша?". Це якщо він не руйнує такі необхідні й такі хиткі мости свідомо.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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