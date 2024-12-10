Після зустрічі з Трампом і знаючи самолюбство Трампа, заявити про те, що буде домовлятись з Байденом, поки Трамп ще не увійшов у Білий дім — це завдати Трампу образи. І неважливо який контекст — в цій історії дуже важливий антураж.

Трамп сам продемонстрував Зеленському, що готовий домовлятись, коли у Парижі прийшов на спільну з Макроном і Зеленським зустріч у синьому костюмі з жовтою краваткою. Читайте також: З таким уявленням Трампа про українські жертви, нас чекають непрості часи У американців мова деталей говорить багато про що, якщо не про все — згадайте хрестоматійні брошки Мадлен Олбрайт. І ось ця відповідь Зеленського буде потрактована, як ляпас. Я вже мовчу про одяг, який оточення Трампа сприйняло, як неповагу.