Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд НБУ помиляється в оцінці інфляційних прогнозів
OPINION

НБУ помиляється в оцінці інфляційних прогнозів

Богдан Данилишин
11 травня, 2024 субота
16:02
Погляд Богдан Данилишин
Зміст

Інфляційні тенденції квітня 2024 року

У квітні рівень річної інфляції залишився на рівні 3,2%, що вчергове засвідчило  низьку якість прогнозів центрального банку та посилило сумніви щодо адекватності національної монетарної політики економічним умовам.

Не пройшло і 10 днів після оприлюднення Національним банком Інфляційного звіту, як уже стає очевидним, що його прогноз інфляції на II квартал – не справджується, адже НБУ очікував, що за підсумками II кварталу інфляція прискориться до 5,3%.

Таким чином, інфляція уже два місяці поспіль знаходиться нижче нижньої межі цільового діапазону НБУ. На початку минулого року НБУ очікував входження в цей цільовий діапазон лише починаючи з 2026 року.

Інфляційні прогнози НБУ були основою для застосування жорстких параметрів монетарної політики. Їх неточність фактично стала першопричиною того, що державні фінанси та реальний сектор зазнали збитків від надмірних витрат на обслуговування позикових коштів.

Читайте також: В Україні поліпшуються інфляційні очікування

Ключова причина похибок в інфляційних прогнозах НБУ – застосування недосконалого модельного інструментарію, який не враховує всієї повноти факторів, що впливають на інфляцію, відсутність у НБУ моделей щодо прогнозування структурної інфляції, а також хибні припущення НБУ щодо строків завершення війни.

Основним чинником, що зумовив стрімке падіння інфляції було скорочення сукупного попиту (який реально залишається нижчим на 22% відносно довоєнного рівня). Ключові фактори скорочення попиту – війна, виїзд біженців за кордон (близько 6,5 млн осіб), мобілізація чоловіків до лав ЗСУ, високий рівень безробіття (близько 20% робочої сили), а також жорстка монетарна політика НБУ, що обмежила надходження позикових коштів у економіку (рівень кредитування за рік скоротився з 20% ВВП  до 15% ВВП).

Також на зниження рівня інфляції вплинуло перенасичення внутрішнього ринку аграрною продукцією після рекордного врожаю. В річному вимірі впали ціни на такі категорії товарів як хлібопродукти, олія, цукор, яйця, овочі.

Вагомим стримувальним фактором інфляції є стабільність обмінного курсу, який вже 1,5 року зберігається на рівні 37-40 грн за 1 дол. США, що сприяє стабілізації цін на імпортні товари. З початку війни Україна отримала близько 85 млрд дол. зовнішньої фінансової допомоги (в т.ч. від МВФ – 8,1 млрд дол.), що дозволило не лише покрити дефіцит платіжного балансу, але й наростити валютні резерви. Подальша стабілізація валютної позиції залежить від достатності та ритмічності надходження зовнішньої допомоги.

Читайте також: Чому гальмується банківське кредитування

Стримувальним фактором росту інфляції є збереження урядом часткового мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів. Однак, даний фактор слід розглядати як відтермінування приросту цін, оскільки майбутня ринкова корекція цих адміністративних тарифів буде неминучою.

З іншого боку, потенційно значні інфляційні ризики зберігаються з боку фіскального дефіциту, рівень якого досягає 22% ВВП за плинний рік (без врахування грантів). Однак, на цей час вплив фіскального дефіциту на ріст цін є обмеженим, оскільки його розмір становить лише 2/3 від втрат номінального ВВП порівняно з довоєнним періодом.  Також "фіскальну інфляцію" стримує той факт, що понад 50% державних витрат спрямовуються на оборонні потреби, які переважно не впливають на активізацію попиту.

Подальші перспективи інфляції визначатимуться як проінфляційними, так і контрінфляційними факторами. Низький споживчий попит та структурний характер інфляції стримуватимуть розкручування цінової спіралі. Водночас підвищення тарифів на електроенергію, значний фіскальний дефіцит, потенційно ризики девальвації гривні залишаються вагомими проінфляційними чинниками.

Спеціально для Еспресо.

Про автора: Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, ексголова Ради НБУ.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Економіка
Україна
НБУ
інфляція
бізнес
Читайте також:
знищена ворожа техніка
10 травня, 2024 п'ятниця
"Наші воїни, артилерія та дрони дають відповідь окупанту": Зеленський про спробу росіян прорвати українську оборону на Харківщині
Jerry Heil та alyona alyona у півфіналі Євробачення-2024
10 травня, 2024 п'ятниця
"Місце смерті": Jerry Heil і alyona alyona прокоментували порядковий номер виступу на Євробаченні-2024
путін
10 травня, 2024 п'ятниця
Це сором для Путіна: дипломат Чалий про лідерів інших країн, які були присутніми на параді 9 травня
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.47
    Купівля 39.47
    Продаж 39.98
  • EUR
    Купівля 42.36
    Продаж 43.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
11 травня
16:18
технології світ
Вікіпедії потрібні знавці кримськотатарської мови
16:05
Оновлено
Joost Klein
Нідерланди дискваліфікували з Євробачення-2024
16:00
Еммануель Макрон
"Воювати не будемо", - Макрон пояснив свої заяви щодо введення військ в Україну
15:53
Сергій Савелій
У 68 років помер український спортивний журналіст Сергій Савелій
15:46
У Чернігові чоловік вистрелив у собаку з травматичного пістолета: відкрито провадження
15:36
ООН
Переважна більшість держав - членів ООН підтримала заявку Палестинської автономії на вступ до організації
15:23
Оновлено
вибух в Донецьку
Святкували 10 років проголошення "ДНР": в окупованому Донецьку стався приліт по ресторану
15:17
Нікополь. Обстріл
РФ завдала артудару по Нікополю: постраждала жінка
15:14
вибори в США, Ніккі Гейлі
Трамп хоче примиритися з конкуренткою на праймеріз Ніккі Гейлі, - Axios
15:06
єВідновлення: у Мінцифри розповіли, скільки українців за рік отримали кошти на ремонт та купівлю нового житла
15:03
M142 HIMARS
США схвалили продаж Україні трьох HIMARS коштом Німеччини
15:00
Оновлено
окупанти
На північ від Харкова і Вовчанська йдуть бої за 5 сіл, Росія каже про їхню повну окупацію
14:52
Оновлено
безпілотник, дрон
Дрони ГУР атакували НПЗ Лукойла у Волгоградській області РФ
14:41
газ
Росіяни обстріляли газорозподільчу станцію на Херсонщині: без газу понад 2 тис. споживачів
14:40
повінь в Афганістані
Унаслідок повені в Афганістані загинуло 153 людини
14:36
заморозки
В Україні очікуються заморозки до -5 °C
14:28
Ексклюзив
Глен Грант
Тактика росіян у тому, щоб артилерією та КАБами зруйнувати фронт, - полковник Грант
14:21
Щейх Кувейту Мешал Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах
Емір Кувейту розпустив парламент і запровадив перехідний період для перегляду "всіх аспектів демократичного процесу"
14:19
ізраїльські солдати
Ізраїль оголосив додаткову евакуацію з Рафаху
14:10
Ексклюзив
інавгурація путіна
"Це перехід до тоталітарної системи остаточно", - Фейгін про інавгурацію Путіна
14:08
OPINION
Андрій Кокотюха
Захід чекає на смерть Путіна, Україна – на розпад Росії
13:35
Габріелюс Ландсбергіс
"Він від цього нічого не виграє": очільник МЗС Литви Ландсбергіс назвав блефом погрози Путіна застосувати ядерну зброю
12:52
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
РФ посилено зміцнює третю лінію оборони біля Токмака, - партизани
12:46
скрін окупант
"За що ми воюємо, нікому не зрозуміло": Третя штурмова полонила російського заступника командира роти
12:44
"Білі янголи"
У Красногорівці окупанти обстріляли евакуаційний екіпаж "Білих Янголів" із пораненими цивільними
12:44
Іраклі Кобахідзе
"Аби примирити позиції з Заходом": прем’єр Грузії Кобахідзе заявив про готовність уряду внести незначні зміни до закону про "іноагентів"
12:42
на фото дим у порту Бердянська
Військові за спинами туристів: яким буде "курортний сезон" в окупованому Бердянську
12:40
Ексклюзив
Кадиров
Якщо ворог спробує зайти на Сумщину, під утилізацію потраплять кадировці. Пояснює військовий експерт Снєгирьов
12:21
Дональд Туск
Туск закликав ЄС фінансувати зміцнення кордону Польщі з Білоруссю
12:20
Ексклюзив
дрон, БПЛА
В Україні з'явилися "ударні крила", що спроможні залітати далі, ніж FPV-коптери, - комбат 92-ї ОМБр Федоренко
12:17
нові тактичні знаки окупантів
Росіяни позначають свою техніку новими тактичними знаками: що це означає
12:04
OPINION
Євген Магда
Чи будуть надалі удари по російських НПЗ
12:03
Вагнерівці, схоже, влаштувалися до спецназу МВС Білорусі, - ЗМІ
У Білорусі вагнерівці готують операторів FPV-дронів для війни в Україні, проте інструкторів стає дедалі менше, - ЦНС
11:51
ЗСУ випробували нові багатофункціональні наземні дрони "Махно"
11:43
На фото: Jerry Heil і alyona alyona
Євробачення-2024: де дивитися і під яким номером виступатиме Україна в гранд-фіналі
11:42
активісти намагалися взяти штурмом завод Tesla
У Берліні ліві активісти намагалися взяти штурмом завод Tesla
11:29
електроенергія
У двох регіонах України діють графіки відключення світла: ситуація в енергосистемі станом на 11 травня
11:11
Білгород вибух
Британська розвідка назвала причину падіння бомб з літаків РФ на власні території
11:05
Ексклюзив
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Ситуація у Харківській області на кордоні з РФ: Сили оборони вибивають ворога з "сірої зони", - депутат облради Скорик
10:42
Вночі росіяни обстріляли КАБами Херсонщину: є загиблий і поранений
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV