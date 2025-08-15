Ні Трамп, ні Путін, ні ми не можемо нічого вирішити без ситуації на полі бою
Паніка, істерика, і розгубленість на тлі зустрічі Трампа Путіна заплутують все і змушують багатьох шукати помиральну яму
Чого хоче Трамп
Він хоче Нобелівську премію миру. Це відомо. Чи може він її отримати за угоду між Вірменією та Азербайджаном? Так. Тож український трек тут вже допоміжний. Але припинення вогню між нами та орками — точно гарантує йому цю премію. Тому він хоче саме припинення вогню. На мир до 10 жовтня вже немає часу.
Чи припинить Трамп допомогу нам, якщо не отримає бажаного? Ні. Допомогу нам закупляють за європейські кошти. Він має відмовитись від мільярдів доларів, щоб що?
Читайте також: Путін може реально "продати" Трампу лише припинення вогню в Україні
Чого хочемо ми?
Ми хочемо, щоб все закінчилось на наших умовах. Це можливо? Сьогодні ні.
Чи хочемо ми припинення вогню на цьому етапі, хай по лінії яка є? Я хочу. І думаю більшість також.
Тепер про обмін територій. Чи можемо ми втримати Донбас? Якщо так, то покажімо, що можемо. Тоді Трамп скаже Путіну, ти не зможеш захопити ці території. Якщо ми не можемо втримати ці території, то які в нас питання щодо обміну?
Тепер ключове: чи є припинення вогню поразкою у війні? Навіть за умов обміну територією? Ні. Бо це не є закінченням війни.
Мораль проста. Ні Трамп, ні Путін, ні ми не можемо нічого вирішити без ситуації на полі бою.
Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
