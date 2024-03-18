Очевидно, що такі надзвичайні умови змінюють для багатьох із нас форму постування. Натомість вони ще більше підкреслюють його сенс і важливість, адже Великий піст – це час особливої боротьби (насамперед духовної) зі злом та агресією, зі страхом і панікою, з розчаруванням і безсиллям, з безнадією і розпачем.

І головне поле цієї боротьби – серце людини, тому маємо здобути перемогу насамперед всередині себе. Великий піст – гарна нагода для цього.

Як і раніше, переконаний, що жертовність, взаємна допомога, милосердя до ближніх справді є великим подвигом і значать набагато більше, ніж просте обмеження в їжі. Жертовне служіння наших воїнів, лікарів, волонтерів, капеланів, рятівників, благодійників та всіх інших, хто кожен на своєму місці допомагає, захищає і піклується про добробут своїх ближніх в цих надтяжких умовах війни, є великим подвигом.

А ще дуже корисним Великий піст може стати для вашого духовного здоров’я: для визначення чітких орієнтирів, для звільнення від неправди й лукавства, для гартування внутрішніх сил, для віднайдення надії, утвердження у вірі, для припинення пустих суперечок, несправедливого осудження, розділення і незгод між українцями, для єднання й згуртованості, для зміцнення в боротьбі з ворогом.

Бо якщо ми припинимо боротьбу внутрішню, духовно ослабнемо, здамося, то перемогу може здобути наш ворог.

Тому нинішній піст – це не суто про заборони чи формальні обмеження, але насамперед про стійкість, терпіння, укріплення, відновлення наших духовних сил. Бо через витривалість, розважливість, молитву, через добрі діла, через жертовне милосердя до ближніх, яке Христос приймає як вчинене для Нього Самого – маємо здобути значно більше. Здобути ту унікальну зброю проти диявола і слуг його, здобути меч і броню, якими будемо від нападів лукавого міцно захищені.

Цей Великий піст – семитижневий піст жертовності та зміцнення, це шлях віднайдення у собі сил надалі боротися зі злом і рухатись вперед – з Богом, до Перемоги!

Джерело

Про автора. Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України

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