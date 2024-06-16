Українському читачеві нюанси відмінностей політичних груп Старого Світу мало що говорять, тож заголовки "праві популісти додали у вазі" не змусили на себе чекати.

Чи змінилися настрої європейського виборця? Якщо так, як пояснити цю зміну? Чи вона значуща? Що спричинило зміну настроїв?

Чи відбувся тріумф правих популістів? Ні. Чому, адже Макрон визнав поразку від Ле Пен, а вона права популістка?

Тому, що голоси Франції ефектно виглядали всередині країни, але не надто змінили розклад в майбутньому Європарламенті. Тому, що раніше відверто проросійська Ле Пен зараз намагається кон’юнктурно триматися спокійніших позицій і заявила, що французи зобов’язані "висловити повагу українській нації". Так — Ле Пен намагається боротися за стриманішого правого виборця, а він не надто любить проросійські реверанси й риторику "рєзка шо сітро". Ле Пен належить до групи ID ("Ідентичність і демократія"), з лав цієї групи була виключена німецька AfD ("Альтернатива для Німеччини"). Тому, що Ле Пен прагне єднання з Джорджею Мелоні, яка своєю чергою представляє групу ECR ("Європейські консерватори і реформісти").

Відчуваєте, як уже на цьому моменті густота радикально правих фарб стала пастельнішою? А тепер зважимо, що в Іспанії 34% взяла правоцентристська (теж праві, але помірковані) Народна партія, другими стали соціал-демократи – 30%, а правопопулісти мають… 9,6%.

Читайте також: Євросоюз як дитя консерваторів

Згадана Мелоні в Італії - перша і 28%, за італійськими мірками віднести її партію, "Брати Італії", до ультраправих досить складно. Другі на "чобітку" – соціал-демократи та 25%, а реально правопопулісти - "Рух 5 зірок" (9,7%) та проросійська "Ліга" (8,8%). На "тріумф" точно не тягне.

В Німеччині? Найбільше голосів взяли ХДС\ХСС – 30%. Вони опозиційні до уряду Шольца, вони помірковані праві, вони підтримують надання Україні тих же "таурусів" і критикують канцлера - соціал-демократа. Правопопулісти AfD подужали 15,9% - вони не дотягнули до очікуваного результату, рейтинг партії став просідати через передоз скандальності. СДПН Шольца стала третьою.

Якщо поєднати усіх, хто правіший за Народну партію (EPP), більшості в Європарламенті не набереш. Натомість "народники" (186 голосів) мають чималі шанси знайти порозуміння із соціал-демократами (134) та лібералами (79). Це вже із запасом більше необхідного 361 мандата для більшості. А ще ж "зелені"...

Чи змінилася картина політичних запитів громадян Європи? Безумовно, так. Збільшилася увага до риторики правих. Здається, це ще не бажання довірити правим розрулювати оберемок старих проблем континенту. Але це точно вже визнання: проблеми, про які говорять праві, – є. І ці проблеми нарешті слід почати вирішувати.

Вирішувати їх, хочеться чи ні, мають… не праві популісти, що будуть крикливою опозицією, а влада – ЕРР і партнери. Хотілося б, щоб у процесі були також консерватори.

Читайте також: Ультраправі збільшили присутність у Європарламенті

Те, що Урсула фон дер Ляєн запросила Джорджу Мелоні долучитися до співпраці, може бути гарним знаком. Технологічно це могло б унеможливити зближення Мелоні й Ле Пен (перша поки що має куди більше балів "за притомність", аніж друга). Ідеологічно це підштовхнуло б Європу до подолання хронічних болячок, на котрі десятиліттями закривали очі (або ж заговорювали) і ліві, і центристи, і праві.

В першу чергу - проблема мігрантів. Якщо цю тему будуть пушити нові праві, це буде переливання з пустого в порожнє, російські пропаганд-мутки, рефлексивне управління і маніпуляції складнощами. Якщо помірковані праві (EPP) залучаться підтримкою консерваторів Мелоні, це буде демонстрацією єдності, притомності й прагматизму. Тим більше, що запит громадян Європи на розв'язання проблеми є, і не двозначний.

Що не змінилося – на диво, вибори показали, що для Старого Світу досі лишаються актуальними цінності, з якими Євросоюз створювався. Це цінності, які можна узагальнити фразами "християнська демократія" та "консерватизм".

Саме так – EPP є правоцентристами, тобто поміркованими консерваторами. ХДС/ХСС, як християнські демократи, є поміркованими консерваторами. Як тільки на рівні Європарламенту буде проявлена належна увага до проблем, на яких наголошують націонал-консерватори, це буде удар під дих новим правим, на яких так розраховує Москва.

А якщо консервативна позиція буде проігнорована та EPP, заради міці єднання із соціал-демократами та лібералами (+ "зелені"), буде продовжувати не помічати айсберг по курсу? От тоді теми збереження європейської ідентичності, розуміння прав, свобод і відповідальності, що його дали європейській цивілізації Відродження і Просвітництво... будуть замазані епатажним, примітивним популізмом нових правих. І вже тоді на наступних виборах ультрапустодзвони візьмуть гору.

Джерело