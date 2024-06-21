Маю неясну здогадку.

Якщо скласти таймінг надання Україні F-16, з якими тягнули так, щоби перші були цього літа, не раніше і не пізніше, з таймінгом нових американських санкцій в частині п/з (з вересня), складається враження, що Росію хочуть, з Путіним чи без, дотиснути до якоїсь домовленості про завершення війни якраз під вибори в США, щоби Байден мав цей козир.

Мовляв, домовляйтеся зараз, бо далі, як бачите, все буде різко гірше. І так розрулити питання без ризику великої бучі типу WWIII. Якщо так, то й Україну, звісно, нагнуть під це також.

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Хай там як, на нас чекає дуже цікава осінь. Велика гра поволі наближається до кульмінації.

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Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

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