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OPINION

Осінь буде цікавою, — з кульмінацією у війні

Олексій Панич
21 червня, 2024 п'ятниця
08:03
Погляд Олексій Панич

Росію хочуть, з Путіним чи без, дотиснути до якоїсь домовленості про завершення війни якраз під вибори в США, щоби Байден мав цей козир

Зміст

Маю неясну здогадку.

Якщо скласти таймінг надання Україні F-16, з якими тягнули так, щоби перші були цього літа, не раніше і не пізніше, з таймінгом нових американських санкцій в частині п/з (з вересня), складається враження, що Росію хочуть, з Путіним чи без, дотиснути до якоїсь домовленості про завершення війни якраз під вибори в США, щоби Байден мав цей козир.

Мовляв, домовляйтеся зараз, бо далі, як бачите, все буде різко гірше. І так розрулити питання без ризику великої бучі типу WWIII. Якщо так, то й Україну, звісно, нагнуть під це також.

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Хай там як, на нас чекає дуже цікава осінь. Велика гра поволі наближається до кульмінації.

Джерело

Про автора. Олексій Панич, філософ, член Українського центру Міжнародного ПЕН-клубу, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
вибори президента
Джо Байден
Війна з Росією
США
переговори з РФ
допомога США Україні
зброя для України
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