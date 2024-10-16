Значно краще, ніж теза, що війна повномасштабна почалася, бо Порошенко записав в Конституцію вступ до НАТО.

Колективна безпека — НАТО — єдине, що забезпечить сталий мир.

Подяка і побажання щодо партнерів — теж добре. Як і заяви про безальтернативність демократії та єдності.

Це, правда, варто ще в життя втілити.

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Як і посилення свого ВПК і армії. Як і виробництво ракет. Як і контрольні функції парламенту, і ефективну взаємодію органів влади, реальне кадрове посилення уряду, реальні зміни в Міноборони.

А також якісні фортифікації та навчання військових. Як виконання обіцянок і приборкання корупції… і ще багато чого як внутрішньої роботи. Без якої партнери можуть наш план недочути…

І це про реалізм, а не про фантазії.

Джерело

Про авторку. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.

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