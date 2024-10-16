Партнери можуть не почути список побажань від Зеленського
План перемоги передбачає вступ до НАТО та ЄС, саме в такій послідовності. І це добре
Значно краще, ніж теза, що війна повномасштабна почалася, бо Порошенко записав в Конституцію вступ до НАТО.
Колективна безпека — НАТО — єдине, що забезпечить сталий мир.
Подяка і побажання щодо партнерів — теж добре. Як і заяви про безальтернативність демократії та єдності.
Це, правда, варто ще в життя втілити.
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Як і посилення свого ВПК і армії. Як і виробництво ракет. Як і контрольні функції парламенту, і ефективну взаємодію органів влади, реальне кадрове посилення уряду, реальні зміни в Міноборони.
А також якісні фортифікації та навчання військових. Як виконання обіцянок і приборкання корупції… і ще багато чого як внутрішньої роботи. Без якої партнери можуть наш план недочути…
І це про реалізм, а не про фантазії.
Про авторку. Вікторія Сюмар, журналістка, медіаекспертка.
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