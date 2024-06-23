Переговори про членство в ЄС: вибір з двох зол
25 червня ЄС починає переговори про вступ в Союз України та Молдови
Скільки можуть тривати переговори?
Нумо розбиратись.
Офіційні переговори про вступ — це передостання стадія євроінтеграції.
Після неї лишається останній етап — схвалення Радою ЄС, Європарламентом і підписання договору.
І це гарні новини.
Як довго це може тривати?
- Мінімальний термін від початку переговорів до вступу склав 1 рік і 11 місяців (Австрія, Фінляндія та Швеція)
- Максимальний — 7 років і 8 місяців (Хорватія).
Більшість країн чекають від 4 до 7 років
А от Туреччина чекає (або вже не чекає) вступу в ЄС вже майже 19 років.
Раніше вищі керівники ЄС висловили надію, що всі країни вступлять в Союз "до 2030 року".
Українці та молдовани теж на це розраховують.
Але багато експертів вважають, що ці країни ще занадто далеко від європейських стандартів.
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Ну і, звісно, через Росію маємо територіальні проблеми.
Тому рішення про прийняття їх в Євросоюз у прискореному режимі може бути.
Але це має бути політична воля ЄС.
Фактично у ЄС тут вибір із двох зол:
Не приймати терміново Україну та Молдову в ЄС, залишивши над ними дамоклів меч.
Це великий ризик, оскільки наші країни можуть знову потрапити під вплив Росії.
Хто не вірить у цей сценарій, подивіться на Грузію. Країна через 16 років після війни з Росією повернулась у геополітичне річище останніх.
Як наслідок — їхня євроінтеграція повністю заблокована, а в грузинів можуть забрати найближчим часом безвіз.
Швиденько прийняти ці країни в Євросоюз. Так, звісно це потребуватиме політичної волі, певного дискомфорту і навіть трансформації — але у перспективі це несе політичні та економічні вигоди всередині ЄС.
Яке із цих зол є меншим — навіть підказувати не потрібно.
Але, звісно, окрім політичної волі ЄС ще потрібна важка трансформаційна робота всередині країни.
Тож чекаємо.
Мій прогноз на вступ - 5 років.
Тобто ми станемо членами ЄС до 2030 року.
Спостерігаймо.
Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ
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