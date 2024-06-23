Скільки можуть тривати переговори?

Нумо розбиратись.

Офіційні переговори про вступ — це передостання стадія євроінтеграції.

Після неї лишається останній етап — схвалення Радою ЄС, Європарламентом і підписання договору.

І це гарні новини.

Як довго це може тривати?

Мінімальний термін від початку переговорів до вступу склав 1 рік і 11 місяців (Австрія, Фінляндія та Швеція)

Максимальний — 7 років і 8 місяців (Хорватія).

Більшість країн чекають від 4 до 7 років

А от Туреччина чекає (або вже не чекає) вступу в ЄС вже майже 19 років.

Раніше вищі керівники ЄС висловили надію, що всі країни вступлять в Союз "до 2030 року".

Українці та молдовани теж на це розраховують.

Але багато експертів вважають, що ці країни ще занадто далеко від європейських стандартів.

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Ну і, звісно, через Росію маємо територіальні проблеми.

Тому рішення про прийняття їх в Євросоюз у прискореному режимі може бути.

Але це має бути політична воля ЄС.

Фактично у ЄС тут вибір із двох зол:

Не приймати терміново Україну та Молдову в ЄС, залишивши над ними дамоклів меч.

Це великий ризик, оскільки наші країни можуть знову потрапити під вплив Росії.

Хто не вірить у цей сценарій, подивіться на Грузію. Країна через 16 років після війни з Росією повернулась у геополітичне річище останніх.

Як наслідок — їхня євроінтеграція повністю заблокована, а в грузинів можуть забрати найближчим часом безвіз.

Швиденько прийняти ці країни в Євросоюз. Так, звісно це потребуватиме політичної волі, певного дискомфорту і навіть трансформації — але у перспективі це несе політичні та економічні вигоди всередині ЄС.

Яке із цих зол є меншим — навіть підказувати не потрібно.

Але, звісно, окрім політичної волі ЄС ще потрібна важка трансформаційна робота всередині країни.

Тож чекаємо.

Мій прогноз на вступ - 5 років.

Тобто ми станемо членами ЄС до 2030 року.

Спостерігаймо.

Джерело

Про автора. Віктор Таран, український політтехнолог, публіцист, громадський діяч, офіцер ЗСУ

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