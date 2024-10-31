Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд "Подбайте про сині щитки". Все, що слід знати про ЮНЕСКО
OPINION

"Подбайте про сині щитки". Все, що слід знати про ЮНЕСКО

Оксана Забужко
31 жовтня, 2024 четвер
20:00
Погляд

Трохи погортала світові ЗМІ про Харків — і тільки зубами скреготнула...

Зміст

Нагадую, що станом на 24.02.2022 р. харківська площа Свободи з силуетом Держпрому (саме в такому формулюванні) стояла на черзі на включення до Світової спадщини ЮНЕСКО (у т.зв. Попередньому списку). І за понад 2,5 року практично щоденних бомбардувань Харкова ця черга не посунулась — ані на крок.

Правда (прошу не сміятись!), пам'ятку внесли (торік) у Список об'єктів посиленого захисту. Не знаю, в чому цей посилений захист мав полягати, — може, збільшили на мапах синій охоронний щиток (я не жартую, саме таку рекомендацію в останніх числах лютого 2022 р. в ЮНЕСКО дали львів'янам, коли ті в паніці дзвонили до Парижа з питанням, як оборонити свою Світову спадщину від російських ракет: мовляв, подбайте про сині щитки, щоб їх було добре видно, — коли росіяни їх побачать, то не будуть вас бомбити...).  

Це, власне, все, що вам треба знати про ЮНЕСКО. 

І про всі інші міжнародні організації, коли на те пішло, також: Юрій Безменов мав рацію — всього одне покоління, за Ортеґою - 30 років, від 1989 р. рахуючи, знадобилось ГБ, щоб системно, на рівні інституцій, розтлити Захід, який після Другої світової війни вже, слід віддати йому належне, не так то й опирався — і знай верещав, як той Вінстон Сміт у "1984": "Віддайте їм Джулію!" - причім задовго до того, як його брали на тортури: Кремлеві досить було, як казав котрийсь їхній Юліус Штрейхер, "только бровь поднять", і йому залюбки віддавали "Джулію за Джулією" - Угорщину й Чехословаччину, Вірменію й Грузію, Україну... - опа, ашотакоє, а чого ж з Україною все ніяк не виходить?..

Читайте також: Як розуміти Вампірляндію

А того, що нам цих 30 років акурат і треба було — на те, щоб дорости до здатности чинити опір. 

І хрін вам уже, песиголовці, а не Харків. Ви й Кавказу надовго не втримаєте — ще вас тільки починає розгойдувати з усіх сторін, ще від вас не почало відвалюватися там, де тонко: як 35 років тому, як 110 років тому, — тільки цим разом Захід вас уже не вдержить: зробивши його інституційно імпотентним, ви й себе позбавили його підтримки, котру досі приймали як належне, бо кого ж захистить зогниле, — не буде цим разом "Парижа", не буде "Ялти", Carthago delenda est.)

А Харків прекрасний — навіть у шрамах.

* Публікується зі збереженням стилю авторки

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Культура
Україна
Львів
Харків
Оксана Забужко
ЮНЕСКО
Війна з Росією
Читайте також:
на фото Верховна Рада України
Автор Ольга Бабишена
29 жовтня, 2024 вiвторок
ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо особливості процедури списання військового майна
військові РФ
Автор Тетяна Нижник
30 жовтня, 2024 середа
Частина північнокорейців намагається дезертирувати, - військовий експерт Жмайло
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
28 жовтня, 2024 понедiлок
Після захоплення Селидового, фіксуються розстріли мирного населення. Колонка Сергія Згурця
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 44.54
    Продаж 45.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
31 жовтня
21:21
Ексклюзив
армія КНДР
Млява реакція Заходу на війська КНДР у Росії наближає світ до Третьої світової війни, - дипломат Хара
21:20
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала низку регіонів України ввечері 31 жовтня: в Харкові й Одесі пролунали вибухи, в Києві працювала ППО
20:56
грузія
У Грузії опозиція оголосила дату другої акції протесту з вимогою анулювати результати парламентських виборів
20:55
Джо Байден на проведенні свята Гелловін у Білому домі
Байдени провели останню гелловінську вечірку в Білому домі: дарували солодощі та книжки, а президент "кусав" дітей
20:53
Ексклюзив
Камала Гарріс
"Поки що перевага в лідерки демократів": ведуча Еспресо з Флориди про вибори президента США
20:32
Ентоні Блінкен
У Курську область перекинули до 8 тис. північнокорейських військових, - Блінкен
20:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Відсутність надійних фортифікацій може вплинути на оборону ЗСУ на Курахівському напрямку та як відбувається реанімація РЕБ індустрії в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:03
F-16
Пакет допомоги на 500 млн євро від Норвегії включатиме F-16 і системи ППО NASAMS, – Міноборони
19:53
Володимир Зеленський
Росія планує залучити до роботи на своїх військових заводах цивільних із КНДР, – Зеленський
19:45
SMM-менеджер акаунту Зеленського в Instagram помилково опублікував лінк на магазин гелловінських костюмів замість відео про зустріч президента
19:34
обстріл, вибух, війна
Луганська ОВА оцінила екологічні збитки області від агресії РФ у майже 600 млрд грн
19:24
МіГ-29 Словаччина
У Польщі пояснили, коли зможуть передати Україні решту МіГів
19:20
Ексклюзив
САУ "Богдана"
Рекордний показник: Defense Express про швидкість виробництва САУ "Богдана"
19:09
Молдова ЕС
У Молдові конституційний суд затвердив результати референдуму про вступ до ЄС
19:00
Віктор Медведчук
АРМА виставила на продаж 35 картин з колекції Медведчука
18:51
військовий квиток, мобілізація
Очільниця Мінекономіки Свириденко заявила, що від мобілізації забронювали 950 тис. працівників, а не 1,5 млн
18:44
Херсонська область
Росіяни атакували з дрона авто на Херсонщині: 4 поранених
18:41
стартап
Для підтримки стартапів: міжнародна організація Endeavor відкриє офіс в Україні
18:37
РФ обстріляла Нікопольщину артилерією та дронами: поранено літню жінку
18:32
OPINION
Телемарафон триватиме. Так влада ставиться і до українців, і до ЄС
18:30
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:29
Оновлено
Джо Байден
Байдена просять дозволити Польщі збивати ракети над Україною. Варшава відреагувала
18:27
КНДР відправила до РФ трьох генералів, серед них заступник голови генштабу
18:12
Руслан Стефанчук
"В Україні може з'явитися єдина тарифна сітка, де буде справедлива зарплата кожному, хто працює на державу", - Стефанчук
18:07
НБУ
Нацбанк погіршив прогноз щодо інфляції: сягне 9,7% на кінець року
18:02
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що Україна може подати запит на арешт Кім Чен Ина до МКС
18:00
OPINION
Про корейську зброю для України
17:55
Ексклюзив
Карта бойових дій за 23-30 жовтня
Противнику не вдалося повноцінно закріпитися на лівобережному плацдармі в районі Кругляківки: комбат БпАК "АХІЛЛЕС" Федоренко про Куп'янщину
17:44
Вихід нової пісні загиблого Ліама Пейна відклали через траур у його родині
17:44
Оновлено
удар КАБ. Харків
Удар РФ по багатоповерхівці в Харкові: вбито двох дітей і чоловіка, 36 людей поранено
17:37
На Львівщині судитимуть мешканця, який незаконно зайняв захисну смугу водосховища
У жовтні було ухвалено близько сотні рішень не увʼязнювати військових за перше СЗЧ
17:34
Новини компаній
Підтримка військових – частина "ДНК". Як відповідальний бізнес допомагає ветеранам
17:27
Оновлено
на фото Верховна Рада України
Рада ухвалила проєкт держбюджету-2025 у першому читанні
17:25
Зірка "Пліткарки" Ед Вествік уперше стане батьком
17:13
"Схрестив пальці": Орбан побажав удачі Трампу на президентських виборах
17:03
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 79 боєзіткнень: росіяни найактивніші на Лиманському, Покровському та Курахівському напрямках
17:01
ЗСУ, мобілізація
Електронні відстрочки від мобілізації з'являться у застосунку Резерв+ уже в листопаді, – Міноборони
17:00
Інфографіка
LAV 6.0 ACSV
"Супербізони", що ефективно маневрують на будь-якому бездоріжжі: що відомо про канадські бронетранспортери ACSV та їхні можливості
16:57
KRUTЬ (Марина Круть)
Бандуристка Krutь розповіла, що розійшлася з чоловіком, бо він нелегально виїхав за кордон
16:50
Ольга Василевська-Смаглюк
Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла про переваги й ризики виплати "тисячі від Зеленського"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV