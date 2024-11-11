Поки коса Трампа найде на камінь Путіна
Переговори про Україну без України розпочинаються. Поки у вигляді натяків неназваних "джерел в оточенні Трампа" для західних медіа
Про "заморозку" 800 миль лінії розділення, яку мають забезпечувати якісь "європейські сили", паузу в прийнятті України до НАТО, натомість постачання нам засобів захисту.
Поряд із тим робляться коментарі щодо перерозподілу участі на ринку озброєнь, потреби більшого залучення європейських країн до підтримки безпеки на континенті — і того, що Україна має націлитись "на мир, а не відновлення територій".
Поки що Путін відповідає на ці вкиди в стилі радянського прапорщика - "нам нужен мір. Желатєльно, вєсь".
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Чим швидше коса в руках нинішнього оточення Трампа, яке шукає можливостей "сойтісь посрєдінє", найде на камінь рашистської впертості та нерозуміння реалій — тим швидше Трамп і оточення шукатимуть "план Б".
І він в України — всієї України, а не "менеджерів Зеленського" - має бути готовий.
Відлік пішов на дні.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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