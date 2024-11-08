Я постійно казав роками — нам треба тримати двопартійну підтримку, і це безумство ставити на когось одного в умовах залежності України від американської фінансової та військової допомоги.

Зараз, після всіх неприємностей з командою Трампа в української влади й дипломатії зокрема, єдиний вихід — кинути на цей напрямок досвідчених дипломатів і перемовників. Буде дуже важко, але не безнадійно.

Трамп не є проросійським і це варто усвідомити. Він епатажний і є класичним політичним егоїстом. Його манера — дошкуляти опонентам, не добираючи слів, які можуть зачепити третю сторону.

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