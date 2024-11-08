Політику США щодо України будуть визначати не передвиборчі заяви
Трамп переміг й отримав республіканську більшість в Сенаті та, ймовірно, в Конгресі. Це тріумф
Я постійно казав роками — нам треба тримати двопартійну підтримку, і це безумство ставити на когось одного в умовах залежності України від американської фінансової та військової допомоги.
Зараз, після всіх неприємностей з командою Трампа в української влади й дипломатії зокрема, єдиний вихід — кинути на цей напрямок досвідчених дипломатів і перемовників. Буде дуже важко, але не безнадійно.
Трамп не є проросійським і це варто усвідомити. Він епатажний і є класичним політичним егоїстом. Його манера — дошкуляти опонентам, не добираючи слів, які можуть зачепити третю сторону.
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Він переміг не коштом риторики про війну Росії проти України, американці голосували за розв'язання внутрішніх проблем, виникнення яких вони закидали демократам. І якщо у переможця мало простору для маневру у внутрішніх питаннях, то у зовнішній політиці це поле завжди широке: завтра Трамп легко може пояснити чому підтримка України є в інтересах США.
А це саме в інтересах: задовольнити вимоги Путіна за 70% підтримки України в обох партіях Трамп не зможе без особистих політичних втрат. Для політичного егоїста таке рішення неможливе. Він скоро переконається, що російський фашист не збирається зупинятись і що США та їхнє домінування в системі світової безпеки є головною і фінальною ціллю руйнівних дій Кремля.
Аргументи є, потрібні якісні перемовники, на яких у переможців немає ідіосинкразії. Тому, замість посипати голову попелом, треба вимагати від нашої влади негайно змінити дипломатичну комунікацію з республіканцями загалом і особливо з командою, яка прийде в Білий Дім у січні. Бо політику щодо України будуть визначати не передвиборчі заяви, а ті, які будуть зроблені після інавгурації. І від нас сильно залежить їхній тон.
Про автора. Володимир Ар'єв, народний депутат України
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