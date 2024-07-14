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OPINION

Постріли в Пенсильванії дуже допомагають Трампу

Юрій Богданов
14 липня, 2024 неділя
16:05
Погляд Юрій Богданов

Декілька тез з приводу замаху на Трампа

Зміст

1. Ні, це не постанова для "підняття рейтингу". Хоча конспірологічні противники Трампа будуть так казати. Занадто великий ризик для такого: один не такий рух головою чи порив вітру — і ти мертвий. І жодних ознак такого сценарію.

2. Ні, це не замовлення глобалістичних еліт і світового уряду. Хоча конспірологічні прихильники Трампа будуть так казати. Бо це маячня і марення в стилі qanon.

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3. Ні, це навряд зовнішні актори. Китай і Росія мають на меті дестабілізацію США, але живий Трамп допомагає цьому більше.

4. Так, скоріше за все, це стрілець — одинак, а все що передувало пострілам — недбалість охорони. Бо це дуже стандартна для США історія.

5. Так, цей невдалий замах дуже допомагає Трампу. Бо сприяє мобілізації його електорату і викличе співчуття у частини тих, хто сумнівається. Але це рандомна подія. Такі справи.

Джерело

Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Світ
Кримінал
Росія
Китай
політика
Дональд Трамп
вибори у США
США
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