Про експертів, політиків, громадян та свободу думки
Зараз знову точиться дискусія про те, що от розвелося безліч експертів в усіх одразу сферах
Причому ведуть цю дискусію колеги-журналісти, та ще й з позиції, що усі мають "закрити рота", і лише експерти мають право на якісь оцінки. На мій погляд, як експерта, такий погляд дуже помилковий.
Можна виділити щонайменше чотири типи оцінок будь-яких подій:
- громадський;
- політичний;
- професійний;
- експертний.
Громадський — коли будь-який громадянин висловлює свою думку щодо будь-чого.
Політичний — коли таку оцінку дає політик, наприклад, депутат чи керівник партії (або її ланки).
Професійний — коли людина працює в певній сфері й пов'язана з нею.
Експертний — коли людина знає певну сферу, наприклад, досліджує її, але не працює чи не пов'язана з цією сферою.
Читайте також: Як працюють емоційні гойдалки
Наприклад, керівник Укренерго коли дає оцінку відключенням електроенергії, то він дає її як професіонал, а не як експерт. Тому що експерт повинен давати незалежну оцінку тим чи іншим подіям, а професіонал таку оцінку дати не може.
Оцінка політика може говорити нам про погляд на проблему та шляхи її розв'язання його політичною силою, наприклад, в уряді чи парламенті.
Тоді як оцінка громадянина показує нам настрої в суспільстві.
Тож резюме просте — усі ці оцінки мають право не тільки на існування, а й на поширення в медіа чи соціальних платформах. Завдання ж журналіста, як професіонала у своїй сфері, правильно усі ці оцінки розрізняти та коректно інформувати свою аудиторію про статус того, хто оцінює.
І тоді жодних проблем не виникатиме.
Про автора. Сергій Гузь, журналіст
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе