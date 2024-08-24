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OPINION

Про експертів, політиків, громадян та свободу думки

Сергій Гузь
24 серпня, 2024 субота
18:08
Погляд Сергій Гузь

Зараз знову точиться дискусія про те, що от розвелося безліч експертів в усіх одразу сферах

Зміст

Причому ведуть цю дискусію колеги-журналісти, та ще й з позиції, що усі мають "закрити рота", і лише експерти мають право на якісь оцінки. На мій погляд, як експерта, такий погляд дуже помилковий.

Можна виділити щонайменше чотири типи оцінок будь-яких подій:

  • громадський;
  • політичний;
  • професійний;
  • експертний.

Громадський — коли будь-який громадянин висловлює свою думку щодо будь-чого.

Політичний — коли таку оцінку дає політик, наприклад, депутат чи керівник партії (або її ланки).

Професійний — коли людина працює в певній сфері й пов'язана з нею.

Експертний — коли людина знає певну сферу, наприклад, досліджує її, але не працює чи не пов'язана з цією сферою.

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Наприклад, керівник Укренерго коли дає оцінку відключенням електроенергії, то він дає її як професіонал, а не як експерт. Тому що експерт повинен давати незалежну оцінку тим чи іншим подіям, а професіонал таку оцінку дати не може.

Оцінка політика може говорити нам про погляд на проблему та шляхи її розв'язання його політичною силою, наприклад, в уряді чи парламенті.

Тоді як оцінка громадянина показує нам настрої в суспільстві.

Тож резюме просте — усі ці оцінки мають право не тільки на існування, а й на поширення в медіа чи соціальних платформах. Завдання ж журналіста, як професіонала у своїй сфері, правильно усі ці оцінки розрізняти та коректно інформувати свою аудиторію про статус того, хто оцінює.

І тоді жодних проблем не виникатиме.

Джерело

Про автора. Сергій Гузь, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
журналісти
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