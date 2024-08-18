Про історію в школі: а географія у нас одна, чи українська — окремо?
З певним здивуванням побачив кілька постів проти інтегрованого курсу історії України та світу
Звісно, можна не любити Лісового і бути впевненим, що все знову зроблять через ду*у, але саму ідею я підтримую.
В усьому світі курс історії — один, а розділення на всесвітню і національну — відрижка совка. У мене, наприклад, з 5 до 9 класу перше півріччя була всесвітня, друге — України. Це була освітня катастрофа.
Читайте також: Не згубити свого
Так, можливо, моделі США і Британії нам не підійдуть, але можна скористатися досвідом Польщі (бачив цьогорічні підручники — шедеври поліграфії).
Бо в підсумку неможливо нічого взнати про Україну, якщо вивчати лише Україну.
І до речі, нагадайте, у нас в школах два предмети — всесвітня географія та географія України, чи один загальний?
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.96Продаж 45.63
- Актуальне
- Важливе