Я вже мовчу, що не людям, які зав'язували жінкам скотчем руки за спиною, розстрілювати та засипали в братських могилах бульдозером, щось взагалі звиздіти з цього приводу.

Дивує, що й серед українців знаходяться окремі персони, які, одягнувши білі пальта і пенсне, вказують українським військовим на якісь огріхи в поведінці, мовляв, "ми не вони". Це як та вже знаменита тітонька, яка роздавала поради українському солдату, котрому відрізали голову, як йому краще поводитись і що кричати.

Війна — це хаос, а не зустріч двох футбольних команд. Хаос неможливо контролювати, його можна лише скеровувати та організовувати.

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Винуватцем наслідків хаосу завжди є його ініціатор. Посієш вітер, пожнеш бурю. Навіть якщо справді на території Росії відбудеться щось жахливе, скоєне озброєними й травмованими українськими солдатами (хоча, звісно що, краще б ні) - то слід пам'ятати, що і зброю, і травму вклали в українського солдата Путін і його вірні росіяни. Він продукт їхніх дій.

Дуже легко збоку роздавати поради чи показувати пальцем на війну на Балканах, де жертви агресії перестарались із захистом і опинились на лаві підсудних за воєнні злочини. Часом буває так, що агресори одночасно і жертви самі, бо їх розмістили у відповідні умови й скерували по коридору смерті.

Ми дотепер розгрібаємо інерцію такої події, коли хтось запускає маховик колективного насилля, але винними роблять тільки останню ланку — події на Волині під час Другої світової війни між німцями, росіянами, поляками й українцями. Тепер це подається так, наче українцям стало нудно, вони покидали коси, взяли рушниці та давай катрупити мирних поляків, які невідомо як там опинились і невідомо що робили. (насправді, відомо). І претензій поляки до українців зараз мають навіть більше, аніж, власне, до німців, котрі заїхали до них на танках у 39-му.

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Путін знову відкрив рівень давно відомої тут гри "криваві землі", просто думав, що він контролює карту. Виявилось, що ні. І вся вина за наслідки лежить виключно на ньому.

І якщо ви справді маєте можливість спостерігати це все з холодною головою збоку і робити якісь висновки, то зробіть для себе висновок єдиний і найголовніший: Боже, як добре, що мене це пекло поки що оминуло.

І не рахуйте чортів.

*Публікується зі збереженням стилю автора

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Про автора: Володимир Гевко, маркетолог, блогер

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