Причини зрозумілі — люди втомилися від війни й від шквалу новин, які змінюються, немов візерунки у калейдоскопі. Емоції часто переважають логіку і здоровий глузд. Зокрема це стосується заокеанських вісток.

Я чомусь був переконаний, що публікація у Financial Times стане сенсацією не лише на Заході, а й в Україні, і люди адекватно оцінять логіку останніх подій. Зокрема, про домовленість президента США Дональда Трампа і генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що США готові постачати в Україну всю необхідну і можливу зброю транзитом через Європу, і за яку платитимуть європейські країни НАТО котрі вже дали на це свою згоду. Чудова новина!

Financial Times опублікував несподівану інформацію про зацікавленість Трампа: чи зможе Україна вдарити по Москві, Петербургу інших місцях в глибині Росії, якщо США нададуть Україні необхідне озброєння. Тобто риторика Трампа щодо Кремля і Путіна змінилась на 180°. Пречудовий натяк з Вашингтона президенту РФ. Читайте також: Заява Трампа: трохи політичної арифметики

Однак дуже багатьох українців не це цікавить. Вони обурюються, що Трамп відклав на 50 діб антиросійські санкції. Далі пішла мутація останніх новин. Мовляв, Трамп ще не буде постачати Україні зброю 50 діб. Яка нісенітниця!

Невже тяжко відділити мух від котлет? Постачання зброї Україні — це, умовно кажучи, котлети, а американські санкції — це мухи. І ці дві опції: зброя і санкції між собою не пов`язані. Американська зброя може прибути вже завтра і для України наразі це набагато важливіше, ніж американські санкції. Тому що санкції принесуть свої результати не відразу після їх запровадження, а у довготривалій перспективі.

ЄС ось-ось дотисне (фактично, вже дотиснув) Словаччину, і запровадить 18-й пакет санкцій, які не менш жорсткі, ніж обіцяні Трампом 100% тарифи.