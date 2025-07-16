Заява Трампа: трохи політичної арифметики
Склянка напівповна чи напівпорожня? Який набір швидких і дієвих заходів був у розпорядженні Т рампа?
1. Максимально швидке введення вторинних "зупиняючих" санкцій (500% тарифів, які зараз перетворилися на більш реалістичні 100%) – не застосовано.
2. Направлення Україні російських заморожених активів – не застосовано.
3. Пакет на $300 млн за механізмом PDA (тобто із запасів озброєнь негайним рішенням Президента США і швидке постачання) – не застосовано.
4. Збільшення в рази планованої військової допомоги Україні за Ініціативою сприяння безпеці України (USAI) в проєкті військового бюджету США на 2025-2026 бюджетні роки (зараз там фігурують цифри – до $500 млн) - не застосовано.
5. Введення негайно нового пакета персональних санкцій за рішенням Президента США — не застосовано.
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6. Рішуча заява, що "час вийшов – Адміністрація США змінює своє ставлення: більше не посередники, а стають на бік України" – реалізовано частково.
7. Продаж третім країнам (або коаліції країн) озброєнь з дозволом постачати їх Україні – реалізовано значною мірою.
Заявлені типи озброєнь поки не відомі (крім обговорення кількості систем ПРО і боєприпасів до них). Питання по дальніх ракетах (типу JASSM — ERER) публічно не обговорюється.
Висновок: росіяни отримали ще майже два місяці (як і випрошував Путін) на захоплення більше територій України. Фінансування війни також продовжиться, зупиняючих санкцій не буде як мінімум ще 50 днів (а це значить фактично – кілька місяців, навіть, якщо вони будуть Конгресом введені і підписані Президентом (що малоймовірно). Недобре, що, судячи зі всього – росіяни також про це заздалегідь вже знали.
З позитивного:
Адміністрація США хоче позиціюватися як нейтральна, але Америка "не вийшла з гри". Тепер будуть діяти переважно через коаліцію країн Європи та Канаду (позицію інших країн – партнерів України стосовно закупівлі озброєнь для України потребує уточнення).
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В закуплених озброєннях можуть бути й ті, що наразі не виробляються в Європі, та крилаті ракети "повітря-земля" більшої дальності.
Загалом підтверджений стратегічний сигнал США: російські плани контролю над Україною не будуть реалізовані.
Скажімо так: рішення на наступні два місяці мало що змінюють, а далі все ж таки вікно можливостей для виходу з широкомасштабної війни без капітуляції України залишається, навіть вірогідність його використати збільшується.
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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