1. Максимально швидке введення вторинних "зупиняючих" санкцій (500% тарифів, які зараз перетворилися на більш реалістичні 100%) – не застосовано.

2. Направлення Україні російських заморожених активів – не застосовано.

3. Пакет на $300 млн за механізмом PDA (тобто із запасів озброєнь негайним рішенням Президента США і швидке постачання) – не застосовано.

4. Збільшення в рази планованої військової допомоги Україні за Ініціативою сприяння безпеці України (USAI) в проєкті військового бюджету США на 2025-2026 бюджетні роки (зараз там фігурують цифри – до $500 млн) - не застосовано.

5. Введення негайно нового пакета персональних санкцій за рішенням Президента США — не застосовано.

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6. Рішуча заява, що "час вийшов – Адміністрація США змінює своє ставлення: більше не посередники, а стають на бік України" – реалізовано частково.

7. Продаж третім країнам (або коаліції країн) озброєнь з дозволом постачати їх Україні – реалізовано значною мірою.

Заявлені типи озброєнь поки не відомі (крім обговорення кількості систем ПРО і боєприпасів до них). Питання по дальніх ракетах (типу JASSM — ERER) публічно не обговорюється.