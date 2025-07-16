Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Заява Трампа: трохи політичної арифметики
OPINION

Заява Трампа: трохи політичної арифметики

Валерій Чалий
16 липня, 2025 середа
08:05
Погляд

Склянка напівповна чи напівпорожня? Який набір швидких і дієвих заходів був у розпорядженні Т рампа?

Зміст

1. Максимально швидке введення вторинних "зупиняючих" санкцій (500% тарифів, які зараз перетворилися на більш реалістичні 100%) – не застосовано

2. Направлення Україні російських заморожених активів – не застосовано.

3. Пакет на $300 млн за механізмом PDA (тобто із запасів озброєнь негайним рішенням Президента США і швидке постачання) – не застосовано.

4. Збільшення в рази планованої військової допомоги Україні за Ініціативою сприяння безпеці України (USAI) в проєкті військового бюджету США на 2025-2026 бюджетні роки (зараз там фігурують цифри – до $500 млн) - не застосовано.

5. Введення негайно нового пакета персональних санкцій за рішенням Президента США — не застосовано.

Читайте також: 50 днів від Трампа для Путіна. Це зрада чи перемога?

6. Рішуча заява, що "час вийшов – Адміністрація США змінює своє ставлення: більше не посередники, а стають на бік України" – реалізовано частково.

7. Продаж третім країнам (або коаліції країн) озброєнь з дозволом постачати їх Україні – реалізовано значною мірою.

Заявлені типи озброєнь поки не відомі (крім обговорення кількості систем ПРО і боєприпасів до них). Питання по дальніх ракетах (типу JASSM — ERER) публічно не обговорюється.

Висновок: росіяни отримали ще майже два місяці (як і випрошував Путін) на захоплення більше територій України. Фінансування війни також продовжиться, зупиняючих санкцій не буде як мінімум ще 50 днів (а це значить фактично – кілька місяців, навіть, якщо вони будуть Конгресом введені і підписані Президентом (що малоймовірно). Недобре, що, судячи зі всього – росіяни також про це заздалегідь вже знали. 

З позитивного: 

Адміністрація США хоче позиціюватися як нейтральна, але Америка "не вийшла з гри". Тепер будуть діяти переважно через коаліцію країн Європи та Канаду (позицію інших країн – партнерів України стосовно закупівлі озброєнь для України потребує уточнення).

Читайте також: Трамп відповів Китаю: "Ми не дамо Україні програти"

В закуплених озброєннях можуть бути й ті, що наразі не виробляються в Європі, та крилаті ракети "повітря-земля" більшої дальності. 

Загалом підтверджений стратегічний сигнал США: російські плани контролю над Україною не будуть реалізовані. 

Скажімо так: рішення на наступні два місяці мало що змінюють, а далі все ж таки вікно можливостей для виходу з широкомасштабної війни без капітуляції України залишається, навіть вірогідність його використати збільшується.

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
політика
Володимир Путін
Валерій Чалий
Технології
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Військові новини
допомога США Україні
зброя для України
Дипломатія
Читайте також:
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Автор Оксана Ліховід
15 липня, 2025 вiвторок
Трамп негласно дозволив Путіну робити все, що той захоче: Ступак про заяви президента США
на фото польські військові
Автор Марія Науменко
14 липня, 2025 понедiлок
Польща планує розіслати 235 тис. повісток на ВЛК, викликатимуть чоловіків і жінок
зарплата
Автор Зіновія Воронович
15 липня, 2025 вiвторок
"Кланові" пенсії: скільки отримують прокурори з інвалідністю, які далі працюють та як нараховують виплати суддям у відставці
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.51
    Купівля 41.51
    Продаж 42.02
  • EUR
    Купівля 48.37
    Продаж 49.09
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, середа
16 липня
10:26
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Комітет з Держбудівництва схвалив відставку Шмигаля
10:12
МЗС РФ
Заступник Лаврова назвав дивними вимоги Трампа щодо досягнення мирної угоди за 50 днів: ЦПД заявив про ухилення РФ від припинення війни
10:04
OPINION
блог Сергій Гузь
То скільки Patriot дасть Трамп?
09:43
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак
"РФ не має наміру зупинятися": Єрмак закликав Трампа чинити реальний тиск на Путіна
09:30
Ексклюзив
Покровськ та Мирноград вже перебувають у напівоточенні, - генерал Романенко
09:30
обстріл Київщини
Чи впливають щоденні атаки на якість повітря і чи можуть спричинити онкологію: пояснює і розвінчує міфи еколог Максим Сорока
09:28
ГУР
У Токмаку знищили операторів БПЛА РФ "Скат 350М", - ГУР
09:14
старий шприц
В окупованому Генічеську в центральній лікарні кипʼятять шприци й катетери через нестачу медматеріалів, - "Жовта стрічка"
09:01
сили ППО
За ніч сили ППО збили 198 "шахедів", 145 дронів - локаційно втрачені
08:47
уламки вертольота Мі-8 рф
У Хабаровському краї РФ знайшли уламки зниклого вертольота Мі-8, загинули 5 осіб
08:43
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни до кінця липня готуються провести другу хвилю наступу в Запорізькій області, - Андрющенко
08:40
на фото боксер Олександр Усик
Війна має закінчитися так, щоб не почалася знову через 3-5 років, - Усик
08:30
"Це дійсно нестерпно": Каллас заявила, що РФ використовує хімічну зброю, аби Україна здалася
08:15
Франсуа Байру
У Франції пропонують скасувати кілька вихідних для економії 40 млрд євро й збільшення витрат на оборону
08:08
Оновлено
Протягом доби 15 липня на фронті відбувся 171 бій, 60 з них зафіксували на Покровському напрямку
07:39
втрати росіян
Російська армія за добу втратила 1170 військових, 49 артсистем і 3 танки
07:28
Аналітика
Бомба, яка мала покласти край війнам: 80 років тому застосували першу атомну зброю, якою Росія досі шантажує світ
07:27
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни просунулися біля чотирьох населених пунктів Донеччини, - DeepState
07:03
Дональд Трамп
Перші системи ППО Patriot уже відвантажуються союзникам для передачі Україні, - Трамп
06:42
Іран
США та європейські союзники домовилися про дедлайн для Ірану щодо ядерної угоди, - Axios
06:07
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакувала Україну дронами і балістикою: у Харкові та Кривому Розі є постраждалі, у Вінниці влучання в обʼєкти інфраструктури
03:05
"MAGA не голосувала за це": конгресвумен Грін розкритикувала ініціативу Трампа зі збільшення допомоги Україні
02:56
Протести у Лос-Анджелесі
Протести у Лос-Анджелесі: адміністрація Трампа наказала припинити розгортання 2 тис. нацгвардійців
02:12
Фінляндія
Фінляндія заборонила купівлю та інші операції з нерухомістю для росіян та білорусів
01:07
Сибіга візьме участь у засіданні Люблінського трикутника: про що говоритимуть
00:23
Оновлено
Трофей Ліги чемпіонів, Кубок чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати й розклад повторних матчів 1-го кваліфікаційного раунду
2025, вiвторок
15 липня
22:42
Петр Фіала
Чехія не купуватиме в США зброю для України в межах ініціативи Трампа, – премʼєр Фіала
22:15
Ліндсі Грем
"Якщо Путіну цікаво, що станеться на 51-й день, порадив би зателефонувати Аятолі": сенатор Грем про погрози Трампа щодо РФ
21:56
Ексклюзив
Валерій Чалий
"Так робити - себе не поважати": Чалий про оголошення кандидатури Умєрова на посаду посла в США до одержання офіційного погодження
21:53
Майкл Волц
Ексрадник Трампа з нацбезпеки Волц пояснив, чому США згорнули роботу "Голосу Америки" й "Радіо Свобода"
21:43
Олена Івановська
Кабмін призначив Олену Івановську на посаду мовного омбудсмана
21:24
президент США Дональд Трамп
"Я на боці людства": Трамп заявив, що Зеленський не має бити по Москві
21:24
Ексклюзив
Дональд Трамп
"Це перевірка": Безсмертний щодо слів Трампа про удар по Москві
21:14
Оновлено
Шабунін
Справа керівника ЦПК Віталія Шабуніна: суд обрав запобіжний захід
20:49
Олександр Усик
"Допомагає вбивати українців": Усик дорікнув Фʼюрі за дружбу з росіянином Кремльовим
20:26
Ексклюзив
Денис Шмигаль
"Шмигаль був не до кінця свій": Чаленко про кадрові зміни в уряді
20:07
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте та президент США Дональд Трамп проводять зустріч в Овальному кабінеті Білого дому 13 березня 2025 р.
Американська зброя, яку НАТО придбає для України, готова до відправки, - NYT
20:01
OPINION
Сімоньян як "бєзумная Касандра"
19:54
Ексклюзив
Андрій Магера
Не буває навпаки, що спочатку ініціювання, а потім ухвалення рішення про відставку уряду, - юрист Магера
19:53
Правоохоронці припинили роботу низки інтернет-ресурсів
Правоохоронці припинили роботу низки інтернет-ресурсів, що використовувались для розповсюдження дитячого порно, наркотиків та відмивання коштів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV