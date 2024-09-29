Щоб мати союзників для досягнення перемоги, треба, щоб союзники побачили свою власну перемогу, свою власну вигоду.

План перемоги — це не список побажань до союзників.

Великі війни завершуються так:

Спільне бачення перемоги союзниками, де кожен бачить свою вигоду. Коаліція союзників-переможців навколо цього бачення, далі спільна стратегія та ресурси. Втілення стратегії. Новий світовий порядок на основі коаліції переможців.

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Тобто все це не про зброю та гроші, а про більші речі. Про світ після війни й чому він буде кращим за довоєнний для всіх.

Зброя і гроші є наслідками формування коаліції переможців.

Все це про майбутнє РФ, про майбутнє Євросоюзу й НАТО, про майбутнє американо-китайських стосунків. Це та мова, якою треба говорити.

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Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

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