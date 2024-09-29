Про план перемоги
Щоб мати план перемоги, треба розуміти, що таке перемога
Щоб мати союзників для досягнення перемоги, треба, щоб союзники побачили свою власну перемогу, свою власну вигоду.
План перемоги — це не список побажань до союзників.
Великі війни завершуються так:
- Спільне бачення перемоги союзниками, де кожен бачить свою вигоду.
- Коаліція союзників-переможців навколо цього бачення, далі спільна стратегія та ресурси.
- Втілення стратегії.
- Новий світовий порядок на основі коаліції переможців.
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Тобто все це не про зброю та гроші, а про більші речі. Про світ після війни й чому він буде кращим за довоєнний для всіх.
Зброя і гроші є наслідками формування коаліції переможців.
Все це про майбутнє РФ, про майбутнє Євросоюзу й НАТО, про майбутнє американо-китайських стосунків. Це та мова, якою треба говорити.
Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії
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