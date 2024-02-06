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OPINION

Про російських олімпійців та норвезьких "фашистів"

Єгор Чечеринда
6 лютого, 2024 вiвторок
18:08
Погляд Єгор Чечеринда

Є такий в Росії уродженець села Уйське Колхозного району Челябінської області — чотирикратний олімпійський чемпіон з біатлону Олександр Тихонов

Він з 1996-го по 2008 рік був президентом Союзу біатлоністів Росії, а у 2002-2009-му - навіть першим віцепрезидент IBU - Міжнародного союзу біатлоністів.

Усі регалії російського чемпіона, який палко підтримує російського вожака Путіна в його намаганнях знищити українців, — на його фото. Ордени та медалі — аж до штиблет.

Олександр Тихонов, олімпійський чемпіон з біатлону (Росія)

Фото: Facebook Єгора Чечеринди

Нема на фото хіба що кримінальної справи, розслідування якої тягнулося з 2000-го до 2007-го року, коли уральського чемпіона об'єктивно підозрювали в організації вбивства тодішнього губернатора Кемеровської області Омана Тулєєва. Спортсмен у 90-х активно займався бізнесом на рідному Уралі, продавав авто, випікав хліб, займався м'ясом і рибою. Тож деякі погляди на ведення цього бізнесу стали різко відрізнятися від поглядів губернатора.

Слідчі з'ясували, що за вбивство Тулєєва Олександр Тихонов та його брат Віктор заплатили новосибірським кілерам $179.000 авансу. Але губернатору пощастило вижити. Братів затримали. Чемпіону вдалося вийти під заставу та втекти до Австрії. Суд відбувся в липні 2007-го і визнав Олександра Тихонова винним у підготовці замаху на Тулєєва. Чемпіон отримав сміховинні 3 роки ув'язнення, і був відразу ж у залі суду амністований "на честь 55-річчя перемоги Червоної армії у "Вєлікой отєчєствєной войнє".

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У 2017-му році в рідному Уйську п'яний чемпіон прийшов до місцевого храму Святого Апостола Іоана Богослова, аби забрати ікону Святого Благовірного князя Олександра Невського, яку сам же подарував храму за 5 років до того.

Почав матюкатися на настоятеля храму та накинувся на парафіян, які намагалися відзняти на фото та відео процес виносу ікони з храму. Серед тих, хто постраждав, була і неповнолітня донька настоятеля.

2022-го року Тихонова несподівано прийняли в "Союз писателей России". Він навіть отримав "Орден Федора Достоєвського". Серед засновників ордену, між іншим, — Німецько-Російський Інститут Культури (Дрезден, ФРН) та Товариство Ф. Достоєвського з японського міста Нагоя.

Але менше з тим. Нещодавно цей "воцерковлений" замовник вбивств бізнес-конкурентів та борець за поширення ідей Родіона Раскольнікова в усьому світі дав інтерв'ю кремлівському виданню РИА-Новости, в якому назвав екскерівників Міжнародного союзу біатлоністів (етнічних норвежців)... фашистами!

"Я норвежцев, этих скупердяев, просто ненавижу. Во всех странах, где проходили этапы Кубка мира и чемпионаты мира, были ВИПы. Даже в таких бедных странах, как Словакия и Чехия. Одни скандинавы ничего не накрывали. Я поднял данный вопрос на конгрессе, который проходил в Норвегии. Тогда господин Бессеберг (тодішній президент IBU) сказал, что они не делают ВИП, потому что в Норвегии все дорого... Я сказал, что ставлю вопрос на голосование: если на Кубке мира в Норвегии не будет ВИПа, мы готовы принять соревнование в России. Он сделал 20-минутный перерыв, после чего пришел президент Федерации биатлона Норвегии и сказал, что ВИП будет. За что они меня будут любить? Это самая скупердяйская, профашистская нация", - резюмував Тихонов...

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ВІП — це такий спеціальний намет на спортивних змаганнях для найтитулованіших гостей з ексклюзивною випивкою та закускою. Про яку, звісно, в цьому ж інтерв'ю було згадано окремо:

"Однажды у президента их (Норвегії, - авт.) федерации был день рождения. Я подарил ему литровую бутылку водки, новое портмоне, положил туда 500 евро. У россиян есть примета - дарить пустой кошелек стыдно. Через день он прибежал, говорит: "Вы что, хотели меня подкупить?" Хорошо, что был переводчик, я ответил: "Норвежца подкупить невозможно. Можно только за водку". Он говорит: "Я и водку могу принести". Но так и не принес, хотя кошелек вернул", - з ностальгією згадав російський чемпіон... І все це відбувалося — саме в ті роки, коли Олександра Тихонова на його батьківщині активно "розшукували" за організацію замаху на губернатора Кемеровської області!!....

От і розкажіть тепер мені про "перебірливість" світових та європейських спортивних функціонерів щодо російських "чемпіонів" та російських кривавих грошей, які ті десятиліттями "приносять" у світовий спорт....

Який "поза політикою", звісно...

Спеціально для Еспресо

Про автора. Єгор Чечеринда, офіцер ЗСУ, журналіст, телеведучий

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Спорт
Росія
Норвегія
біатлон
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