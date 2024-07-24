Ой, ай.

Перепрошую.

А що, є така опція?

Нам хтось пропонує мир в обмін на територію?

Якщо завтра почнуться переговори з Росією, то вимогами Путіна будуть "денацифікація" та демілітаризація, думайте самі, що означає перше слово і які наслідки другого.

Ніхто не пропонує і не пропонуватиме нам миру в обмін на території. Окрім випадку, коли тривалість цього "миру" буде три роки. Щоб Росія встигла перепочити й підготуватися до наступної фази, в ході якої вона вже не повторить помилок 2022 року. Як друга Чеченська війна.

Мета Росії — знищення української державності та/або ідентичності, варіанти можливі в межах цієї основної мети. Знищення державності та ідентичності, як було з народами Поволжя, Кавказу, Сибіру. Знищення державності при збереженні ідентичності, як було в УРСР або в кадировській Чечні. Знищення ідентичності при збереженні державності, як в Білорусі.

Що важливо, українці це добре розуміють. За тим самим дослідженням, це розуміють 84% тих, хто не готовий поступатися територіями, та 69% тих, хто начебто готовий. З них відповідно 68% та 46% чітко розуміють, що мета Росії — геноцид.

Читайте також: Якщо ситуація в Україні безвихідна, то для чого Росії мир?

Люди не дурні. Але з ними треба говорити.

В публічному просторі нема сценаріїв завершення війни. Нема розмов про те, що таке перемога, що таке поразка, який спектр варіантів між ними, де червоні лінії. Нема розмов про те, що імперія обов'язково повернеться. Що мир ненадовго.

Люди дезорієнтовані. Спитайте їх що-небудь, і ви це побачите.

38% готові на заморозку без гарантій безпеки. Оцієї цифри я б боявся.

Читайте також: Чим можна перемогти Росію

Набагато більше готові на заморозку за умови членства в НАТО.

Знову перепрошую.

А що, є така опція?

НАТО нам не пропонують і найближчим часом не пропонуватимуть.

Одного дня переговори почнуться. Інакше не буває, всі війни завершуються переговорами (навіть капітуляція та окупація не скасовують переговорів з тими, хто бере на себе відповідальність після зруйнованого злочинного режиму). І суспільство, не підготовлене дискусіями й не озброєне розумінням, може луснути. Це буде шикарний подарунок Путіну. Можливо, посмертний. А може, й ні.

Не треба робити таких подарунків. Давайте відверто говорити про сценарії майбутнього та про образ перемоги.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.