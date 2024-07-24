Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Про соціологію. З людьми треба говорити
OPINION

Про соціологію. З людьми треба говорити

24 липня, 2024 середа
10:05
Погляд Валерій Пекар

Понеслася хвиля коментарів після соціологічного дослідження КМІС, що нібито 32% українців готові відмовитися від деяких територій в обмін на мир (а раніше було 10%)

Зміст

Ой, ай.

Перепрошую.

А що, є така опція?

Нам хтось пропонує мир в обмін на територію?

Якщо завтра почнуться переговори з Росією, то вимогами Путіна будуть "денацифікація" та демілітаризація, думайте самі, що означає перше слово і які наслідки другого.

Ніхто не пропонує і не пропонуватиме нам миру в обмін на території. Окрім випадку, коли тривалість цього "миру" буде три роки. Щоб Росія встигла перепочити й підготуватися до наступної фази, в ході якої вона вже не повторить помилок 2022 року. Як друга Чеченська війна.

Мета Росії — знищення української державності та/або ідентичності, варіанти можливі в межах цієї основної мети. Знищення державності та ідентичності, як було з народами Поволжя, Кавказу, Сибіру. Знищення державності при збереженні ідентичності, як було в УРСР або в кадировській Чечні. Знищення ідентичності при збереженні державності, як в Білорусі.

Що важливо, українці це добре розуміють. За тим самим дослідженням, це розуміють 84% тих, хто не готовий поступатися територіями, та 69% тих, хто начебто готовий. З них відповідно 68% та 46% чітко розуміють, що мета Росії — геноцид.

Читайте також: Якщо ситуація в Україні безвихідна, то для чого Росії мир?

Люди не дурні. Але з ними треба говорити.

В публічному просторі нема сценаріїв завершення війни. Нема розмов про те, що таке перемога, що таке поразка, який спектр варіантів між ними, де червоні лінії. Нема розмов про те, що імперія обов'язково повернеться. Що мир ненадовго.

Люди дезорієнтовані. Спитайте їх що-небудь, і ви це побачите.

38% готові на заморозку без гарантій безпеки. Оцієї цифри я б боявся.

Читайте також: Чим можна перемогти Росію

Набагато більше готові на заморозку за умови членства в НАТО.

Знову перепрошую.

А що, є така опція?

НАТО нам не пропонують і найближчим часом не пропонуватимуть.

Одного дня переговори почнуться. Інакше не буває, всі війни завершуються переговорами (навіть капітуляція та окупація не скасовують переговорів з тими, хто бере на себе відповідальність після зруйнованого злочинного режиму). І суспільство, не підготовлене дискусіями й не озброєне розумінням, може луснути. Це буде шикарний подарунок Путіну. Можливо, посмертний. А може, й ні.

Не треба робити таких подарунків. Давайте відверто говорити про сценарії майбутнього та про образ перемоги.

Джерело

Про автора. Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської академії

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
ЄС
Війна з Росією
окуповані території
НАТО
переговори з РФ
Перемога України
Читайте також:
Boeing B-52
22 липня, 2024 понедiлок
"Загроза для всієї території РФ": у Defense Express пояснили, для чого США перекинули в Румунію стратегічні бомбардувальники B-52
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
23 липня, 2024 вiвторок
Навіщо Кулеба прямує до Китаю?
Начальник штабу бригади «Азов» Богдан Кротевич
23 липня, 2024 вiвторок
"Багато комбригів готові свідчити": Кротевич поскаржився суду на бездіяльність ДБР щодо генерала Содоля
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.17
    Купівля 41.17
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 44.71
    Продаж 45.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
24 липня
11:31
Жінки в ЗСУ
До ЗСУ долучилися 7 жінок, які відбували покарання у в’язниці
11:22
Оновлено
РФ 23 липня атакувала Херсон дронами: поранено двох поліцейських та двох цивільних
11:19
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Світла буде більше: до енергомережі України підключили один з енергоблоків, який був у ремонті
11:13
Огляд
Карта Покровськ Торецьк липень
Карта бойових дій за період 17-24 липня: Торецьк чи Покровськ – куди піде головний наступ росіян
11:11
Дитяче Євробачення - 2024
Оголошені імена 15 виконавців, які пройшли до лонглиста Нацвідбору Дитячого Євробачення – 2024
11:11
Оновлено
Наслідки атаки 24 липня
РФ уранці вдарила по харківському офісу гуманітарної організації, яка займається розмінуванням: є загиблий
11:06
Віктор Медведчук
У справі нафтопроводу "Самара-Західний напрямок" оголосили підозри Медведчуку та ексменеджерам Прикарпатзахідтрансу
10:56
Олександр Сирський
"Це реалістично": Сирський заявив, що Україна має план повернення Криму
10:43
Повертають тіла без внутрішніх органів: родичі військовополонених припускають, що РФ використовує загиблих бійців ЗСУ для трансплантації
10:23
За участі "друзів Путіна": у Чорногорії затвердили оновлений склад уряду
10:23
У Києві відкриється фотовиставка загиблого воїна Максима Далі Кривцова
10:19
Олександр Сирський
РФ планує збільшити чисельність військ в Україні до 690 тис., - Сирський
09:56
лісові пожежі ліс пожежа
Липневі лісові пожежі на ТОТ Луганщини завдали шкоди на 36,5 млрд грн
09:52
електроенергія, графіки відключень
Укренерго скасувало графіки відключення світла до 16:00
09:46
кібератака
Фахівці ГУР з ранку масовано атакують банківську систему РФ, - ЗМІ
09:37
МОК створює Олімпійські кіберспортивні ігри: перші змагання пройдуть у 2025 році
09:30
Партнерський матеріал
Чому call-центри – це шахрайство та чим ризикують люди, які влаштовуються туди на роботу: пояснення адвоката
09:28
У Москві підірвали авто, за даними ЗМІ - із заступником начальника центру військового зв'язку
09:15
Вибух
У Румунії вночі оголошували повітряну тривогу через атаку РФ по Україні: місцеві чули вибухи
09:07
Румен Радев
Президент Болгарії Радев зізнався, що був проти призначення прозахідного посла в Києві, який підтримує військову допомогу Україні
09:03
обстріл, ППО
Українська ППО знищила 17 "шахедів" і 8 розвідувальних дронів
08:38
Оновлено
Війна з Росією
РФ штурмує українські позиції на 11 напрямках: на Покровському ЗСУ відбили 41 атаку
08:36
Камала Гарріс
Конгресмен-республіканець ініціював статтю про імпічмент проти Гарріс
08:30
Оновлено
сили ППО
РФ атакувала Україну "шахедами": на Харківщині та Одещині є постраждалі, на Київщині працювала ППО
08:03
OPINION
Олексій Петров
З мобілізованих "бусиками" виходять надійні воїни
07:55
Олімпійська збірна України з футболу
Олімпіада-2024: де дивитися стартовий матч збірної України з футболу на Іграх у Парижі
07:53
обстріл Херсона
Вночі ворог вдарив по Херсону: під завалами будинку загинула жінка
07:41
Інфографіка
смерть рашистським окупантам
Літак, 1140 військових і 14 танків: втрати РФ за добу війни в Україні
07:27
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
Росія вивела в Чорне море 2 носії "калібрів": загальний залп - до 12 ракет
07:05
Війна з Росією, ЗСУ
РФ намагається оточити частину українських бійців під Прогресом, наказу на відхід немає, - DeepState
06:52
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
Повітряна куля зі сміттям із КНДР впала на офіс президента Південної Кореї
06:27
Хусити
Військові США знищили три ракетні установки єменських хуситів
05:32
Китай
У Держдепі США підкреслили важливість прямої комунікації України та Китаю
03:43
Камала Гарріс
"Я бралася за будь-яких кривдників": Гарріс розкритикувала Трампа на першому виборчому мітингу
03:22
ЄС - Україна
Міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш вважає, що Україна не має бути членом ЄС, поки не буде вирішено "Волинське питання"
02:43
РФ утримує в заручниках українку після її відмови від російського громадянства
"У неї бойовий дух": адвокати відвідали незаконно затриману РФ кримську татарку Леніє Умерову
02:25
Олаф Шольц
Шольц закликав спонсорів надати підтримку ВООЗ для боротьби з епідемією ВІЛ/СНІДу
02:02
Дональд Трамп
Time: Якщо Трамп стане президентом США, він скоротить допомогу Україні та підштовхне її до "мирної угоди" на користь РФ
01:34
конгрес США
Лідери демократів у Конгресі США підтримали кандидатуру Гарріс на президентських виборах
01:25
Японія
МЗС Росії оголосили персонами нон грата 13 громадян Японії, серед них голова правління Toyota Motor
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV