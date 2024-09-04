З початком Курської офензиви, 7 серпня, я тут писала (і потім ще в кількох закордонних інтерв'ю повторила), що ЗСУ створили вікопомний прецедент — тепер усі сусіди розпухлого за 500 літ, як ракова пухлина, московського князівства можуть рушати по свої "споконвічні землі" - "повертати своє".

Нагадую:

"Не ми починали цю війну під гаслом "Повернути своє!" - але раз уже слово впало, то пізно, назад не забереш.)) (З такими заявками взагалі треба обережно — світобудові до спини, що ти там собі на втіху в підручниках понаписував, вона реагує на фактичний стан речей: хотів "своє" - будь ласка, на виході всіх БД залишишся — із самим МКАДом, і нарікати не буде на кого: "ти сказав" (с)".

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І от президент Тайваню Лай Цзінде виявивсь тим першим хоробрим, хто наваживсь переступити поріг відчинених нашими козаченьками дверей — і вголос випімнув КНР, що під Росією ж пропадають із 19 ст. споконвічно китайські династичні території — то чом, коли Китаєві так уже пече Тайвань, не почати з тих, російських, котрі "найгірше лежать"?

Браво, Тайвань! Аплодую стоячи — в добрий час, і наперед би більше!

*запихаючись попкорном в обі жмені* А що там японці, чому мовчать?

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Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

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