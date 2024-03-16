Та жінка писала, що вона одеситка і просила дегенератів із божевільні зруйнувати авіазавод в місті, вказуючи його адресу.

Але навіть і все ще не це привернуло мою увагу. Та жінка писала: так, мій дім поруч, якщо ви будете цілитися по об’єкту, то і мій будинок буде зруйнувано, але нехай, лише знищіть завод, я їх всіх ненавиджу.

Показала я той пост одному своєму знайомому. Він каже: ну ти ж розумієш, що це фейковий профіль? А раптом не фейковий? – заперечила я.

Профіль виявився не фейковий. Та жінка справді писала зі свого справжнього акаунту. А мій товариш за своїм фахом мав змогу перевірити все. Це був початок березня, ще кончені плекали мрію взяти щось там "за три дні".

В Одесі регулярно затримують "ждунів" і відвертих ворогів. Тих, які продовжують співпрацювати з ворогом, постачаючи інформацію – хто за гроші, хто через "ідейні" переконання.

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Трагедія в моєму місті, безперечно, наслідок "роботи" ворога на території української держави та українського міста.

Враховуючи те, що сталось, я дуже хочу вірити, що сучасні технології можуть дати відповідь на питання, хто? Бо отримати відповіді й мати цих "людей" за ґратами – справа честі тих, хто займається безпековими питаннями в Одесі й має на це спроможність і волю.

Жорсткість і безкомпромісність — це має стати зараз домінівним. І швидкість реакцій.

Непокаране зло завжди продовжується.

Про країну-гній, яка не має існувати, все зрозуміло. Вони й не будуть існувати. І так, наші 300 чи 500 гривень допомагають в цьому теж.

Співчуття родинам загиблих.

Джерело

Про авторку. Зоя Казанжи, журналістка.

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