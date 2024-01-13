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OPINION

"Проєкт Хмельницького" в Україні вичерпався

Оксана Забужко
13 січня, 2024 субота
18:05
Погляд Оксана Забужко

Міжнародна траса, що будується у Румунії до кордону з Україною, є свідченням початку "проєкту Мазепи"

Така новина — і всього 80 поширень?! (неймовірно все-таки, як українцям за 20 рр. інформаційної наруги відбили зір, і слух, і нюх, і взагалі всі змисли — на те, що в новинах справді важливе і прямо стосується майбутнього країни, не кажучи вже про національну безпеку!).

Хороша новина. Чудова новина. Уже може номінуватись на новину місяця (хіба що до кінця місяця якийсь жирний "чорний лебідь" по Чекістану влупашить, абощо!).

Бо річ не тільки в тому, що ми отримаємо торговий шлях на Захід, який зробить нас незалежними від політичних кульбітів Польщі чи Словаччини. А в тому, що цей шлях взагалі змінить економгеографію Європи. Це тема, звісно, не для допису в ФБ, а для статей в The Economist, але не можу ж я не радіти, коли бачу, як на наших очах будується (вже буквально, в камені й бетоні!) ота сама Європа Мазепи, про яку я пишу й говорю з 2014 р.!

Всоте повторю: "проєкт Хмельницького" вичерпався. Час серйозно згадати про альтернативний йому, який для свого часу був занадто "на випередження".

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Кажучи метафорою Юрія Шевельова - "Геть Чигирин! Дайош Батурин!", кажучи моєю (теж напівжартівливою) метафорою - "Кукутень — Трипілля не проп'єш!" (це вже для тих, хто читав есе "З паризького щоденника", що в "І знов я влізаю в танк...").

Ще багато можна говорити про нові у зв'язку з цим будівництвом перспективи для нашого Півдня (цікаво, чи наш бізнес уже побіг скуповувати нерухомість в Одесі, поки місто ще під прильотами й більшість воліє "звідти", а не "туди"?), - але залишмо щось для роботи уяви та нашим державцям. В кожному разі, рік починається дууууже цікаво!

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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