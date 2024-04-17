Бо нічим не обмежене виборче право ненабагато краще за нічим не обмежену монархію.

І те, що відбувається зараз в Польщі та США — прямий цьому доказ. Коли політики думають лише про майбутні вибори, а не про майбутнє країни та світу.

У 20-40-х роках минулого століття тоталітаристи-популісти ледь не погубили цивілізацію.

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Сподіваюся, цього разу ми відбудемося меншими втратами. І придумаємо, нарешті, якийсь запобіжник охлократії.

Монархів стабілізували парламентами, хтось тепер має врівноважити "простих виборців". Бо інакше в добу соцмереж вони нас всіх доведуть до цугундера.

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Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань

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