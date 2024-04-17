"Прості виборці" доведуть до цугундера
Відтоді, як я почав щось розуміти у цьому житті — десь зі старшої школи — я був скептично налаштований до загальної демократії
Бо нічим не обмежене виборче право ненабагато краще за нічим не обмежену монархію.
І те, що відбувається зараз в Польщі та США — прямий цьому доказ. Коли політики думають лише про майбутні вибори, а не про майбутнє країни та світу.
У 20-40-х роках минулого століття тоталітаристи-популісти ледь не погубили цивілізацію.
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Сподіваюся, цього разу ми відбудемося меншими втратами. І придумаємо, нарешті, якийсь запобіжник охлократії.
Монархів стабілізували парламентами, хтось тепер має врівноважити "простих виборців". Бо інакше в добу соцмереж вони нас всіх доведуть до цугундера.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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