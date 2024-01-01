Юрба легко творить собі кумирів
Популізм — геть не сучасне явище. Ще Платон попереджав про небезпеку виродження демократії в охлократію
Бо якщо дати забагато прав не дуже досвідченому і не дуже багатому народу — рано чи пізно владою заволодіє примітивна юрба.
Єдине, чого Платон не міг знати, що охлократія і тиранія не просто легко співіснуватимуть, а сплавляться в одне ціле. Для нього це були різні режими, але як показав досвід початку XX та початку XXI століття — юрба легко творить собі кумирів.
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Тож дивуватися тут нічому.
Потрібно давати середнім верствам якомога кращу освіту та не давати їм бідніти — лише тоді демократія втримається. Але еліти по всьому світу — від США до Росії — чинять абсолютно навпаки.
Результат трохи передбачуваний. А правий популізм чи лівий отримують на виході — не принципово.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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