Прийшли у справі 2015 року (зараз 2024-й, якщо що), з якої випливає, що Пашинський незаконно конфіскував паливо, яке належало Курченку, і передав його державі. Так, звучить абсурдно, але сутність справи саме така.

Вам може подобатись Пашинський, вам може не подобатись Пашинський, ви можете ненавидіти Пашинського або бути від нього в захваті, але коли приходять з обшуком по справі, якій майже десять років, то це означає лише одне: була дана команда "зверху", а фактів злочину немає.

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Тому дістається з поличок щось, ну хоч щось, з цього "щось" здувається пилюка, і з закритими очима починається процес. Кейс Мазепи всі бачили? Ну ось.

Мені огидно, що НАБУ, на яке покладали так багато надій наші західні партнери, перетворилося на банальне бюро виконання політичних замовлень. Планувалося стояти на захисті закону, а доводиться стояти на захисті Курченка. Фу.

А в Кремлі знову свято. Багато свят у них останнім часом.

Джерело

Про автора. Юрій Гудименко, військовослужбовець, голова ГО “Українське об’єднання "Мрія", та експерт Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України по роботі з поневоленими народами РФ

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