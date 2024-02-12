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OPINION

За що переслідують Пашинського?

Тетяна Чорновол
12 лютого, 2024 понедiлок
14:09
Погляд Тетяна Чорновол

Сергій Пашинський останні місяці добивався від НАБУ (зокрема, ходив до директора Кривоноса, приносив їм документи, вимагав, просив, вмовляв) розслідувати корупцію при закупівлі боєприпасів

Зараз відбуваються обшуки у Пашинського. Дурні фріки у владі, що ви творите? Прибираєте державного діяча, на якому тримається оборонка (це саме так). А ще, певно, владні шоумени дуже очікують, що я влаштую шоу: візьму "Стугну" і поїду на Банкову після арешту Пашинського?

Шоуменам при владі я хочу сказати, що я зараз на службі. Це у вас життя шоу, а у мене маленька і нудна робота: 24/7 тримаю у прицілі дорогу ймовірної атаки ворога… Ділянка відповідальна… Скільки треба, стільки я тут… попри те, що ви там творите в Києві.

А Сергій Пашинський — посидить. То його фронт. Він як державний діяч сам прийняв рішення йти в тюрму, але не поступитися в питаннях оборони країни.

Адже кримінальна справа, яку йому шиють, це те, чим можна пишатися. Йому шиють, вдумайтеся, арешт палива бюджетоутворючої рашиської компанії "Роснафти" у 2014 році.

До речі, здрисливі "набушники" мене теж хочуть по цій справі, лише кишка тонка на фронт їм приїхати…

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А тепер я вам розкажу про справжні причини цієї справи.

Сергій Пашинський останні місяці добивався від НАБУ (зокрема, ходив до директора Кривоноса, приносив їм документи, вимагав, просив, вмовляв) розслідувати корупцію при закупівлі боєприпасів. Адже деякі сумнівні структури в цьому "бізнесі" завищують ціни вдвічі!

Пашинському це не байдуже як державному діячу. Він багато робить для забезпечення армії зброєю, хоча не займає жодної посади. Зокрема, тим, що очолює "Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України" і контролює, щоб підприємства цієї Асоціації працювали на перемогу.

Найбільш відповідальна ділянка роботи Асоціації – імпорт снарядів для ЗСУ. І це факт, який легко перевірити, що через Асоціацію боєприпаси в Україну надходять по суті за ціною продажу, підприємства постачальники мають лише законні 3% націнки.

До речі, відомі наші топові "розслідувачі" в Україні все це знають, знають, що найбільшим борцем з корупцією в оборонці є Пашинський. Знають, бо є так званні митні бази. Повірте, їх легко купити на чорному ринку, я купувала, коли була журналістом.

З цих баз легко дізнатися, за якою ціною надходять боєприпаси в Україну.

Так от, наші топові "розслідувачі" всі мають такі бази, і давно слідкують за тим, що у підприємств з Асоціації одна ціна на боєприпаси, в інших — удвічі-утричі дорожча. І так вже майже 2 роки…

А ось якщо Пашинського прибрати, то порівнювати нічого, снаряди ж не продаються в магазинах, і можна задерти ціни до небес. І пояснювати легко, що виросли ціни за кордоном. Вони й справді ростуть. Але після арешту Пашинського, впевнена, відбудеться злет цін з іншої причини — корупції.

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Саме тому Пашинського і переслідують. Адже снаряди — це мегавитрати збройного бюджету і наближені до Банкової підприємства можуть заробляти на снарядах більше ніж, на славнозвісному "Великому крадівництві" доріг.

Однак повернімося до Пашинського і до того, хто постраждає від того, що влада його арештує.

Пашинський постраждає не дуже. Ну, посидить. За нього, до речі, американці, вписуються. Там знають, що він зумів в надскладних умовах організувати постачання снарядів в Україну. В США знають і про відсутність корупції в роботі підприємств Асоціації… Там знають про чисту роботу, яка особливо впадає в очі на фоні нечистої....

Тому думаю, американці постараються закрити скриньку Пандори, яку наші злодійкуваті дурники відкривають арештом Пашинського. Так що Пашинський звільниться, краще рано, ніж пізно, але звільниться, бо він потрібний для наших успіхів на фронті.

Так хто тоді постраждає? Армія? Сподіваюся, снаряди й без Пашинського прийдуть. Інша справа, що будуть втричі дорожчими.

Ці гроші заберуть з життя — доходів простих людей в тилу. У нас і так зараз життя — не цукор для простих цивільних, особливо в тих сім’ях, де чоловіки уникають служби в армії й не отримують бойові...

Але хіба покарання за помилки — це погано?

Отож я спокійна. Я ще повоюю, Пашинський посидить, влада збагатися і подавиться златом. Українці черговий раз "розплатяться" за свій вибір з власної кишені. Чи мені їх шкода? Ні. "Розплата" за державну безвідповідальність і байдужість грошима з власної кишені в країні, де багато, хто віддає своє життя, не викликає в мене жалості.

P.S. Шкода лише ті сім’ї, які попали в заручники від обставин. Де чоловіки не можуть служити, бо їх не має. Де нікому залишити дітей, де хвороба і старість, а не тому, що ухилянти…Але, я думаю, в таких сім’ях є родичі, які служать і допомагають бойовими…А для інших “Пашинський” буде справедливим покаранням. Це їх вибір, що влада їх рятівника перетворює на їх власну кару. В інтересах таких, щоб американці втрутилися раніше і Кара знову стала Рятівником.

Про корупцію з боєприпасами, яку зупиняв Пашинський, можете почитати тут. Згадана в розслідуванні Українська бронетехніка з найнижчими цінами, це підприємство з Асоціації.

Джерело

Про авторку. Тетяна Чорновол, журналістка, народна депутатка України VIII скликання, воїн ЗСУ

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Сергій Пашинський
корупція в Україні
Тетяна Чорновіл
Війна з Росією
зброя для України
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