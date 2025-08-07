Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Погляд Путін намагається втопити Трампа в агресивній ініціативності
OPINION

Путін намагається втопити Трампа в агресивній ініціативності

Віктор Шлінчак
7 серпня, 2025 четвер
14:00
Погляд

Повітряне перемир’я від Путіна - це виключно завіса, щоби в диму було зручніше домовлятися про газ, про транзит, про спільні ринки

Зміст

Розмовляли телефоном з Валерієм Чалим. Обговорювали, що робитиме Москва, аби "збити" історію з потенційним запровадженням санкцій, бо поки що стоїть тактичне завдання — зупинити це. Санкції ріжуть усе: логістику, фінанси, технології. І перед восьмим серпня Москва вимушена щось пропонувати таке, чого раніше в її пропозиціях не було. 

При цьому росіяни не готові йти на поступки щодо глобальної зупинки війни, бо Путін вірує, що йому на фронті все ще багато чого вдасться. 

Я сказав: "На їх місці я продавав би "поступку" в тому, що вони готові не бити по тилу, але при цьому посилять тиск на фронті. Не фонтан ідея, але може спрацювати для Білого Дому. Як проміжний етап до ceasefire".

Тут ми трохи подискутували — достатньо цього буде Трампу, чи ні. 

І от Bloomberg повідомляє: Росія може погодитись на взаємне повітряне перемир'я. 

Читайте також: Історія піврічних стосунків "Трамп — Путін" — це весь шлях Путіна в мініатюрі

А паралельно — запускається новина про те, що Міністерство оборони Білорусі ініціювало законодавчі зміни, які дозволять запровадити воєнний стан у країні. Це все робиться після зустрічі Путіна і Лукашенка, яка відбулася днями. Що ніби натякає на координацію усіх цих дій. 

Білорусь — це досі натягнута тятива Росії на північному фланзі, а підготовка до чергових спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" - лише підсилення меседжу Заходу про російські "козирі", які Трамп постійно хоче бачити.

Щоб підштовхнути Трампа зараз серйозніше сприймати "нову ініціативу Путіна", не виключено, може бути ще і третій елемент — ескалація з можливими випробуваннями "серійного орєшніка". 

Перевіримо інтуїцію. 

Єдине, що зараз уже ясно: "повітряне перемир’я від Путіна" - це виключно завіса, щоби в диму було зручніше домовлятися про газ, про транзит, про спільні ринки. І з Пекіном в тому числі. 

Путін борсається в силі-силенній сценаріїв, намагаючись накидати в один котел якомога більше ідей, щоб втопити Трампа в цій агресивній ініціативності, яка по суті не змінює стратегічного устремління Росії - "з'їсти" Україну, накласти лапу на Європу і повернути регіональну гегемонію

Дуже сподіваюсь, що ці ризики (в тому числі іміджеві) в Білому Домі нарешті усвідомлюють.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Білорусь
політика
Володимир Путін
тероризм
безпілотник
Дональд Трамп
США
ракетний удар
переговори з РФ
Читайте також:
Китай
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2025 середа
МЗС Китаю вважає, що врегулювання війни РФ проти України "перебуває на вирішальному етапі"
путін Віткофф
Автор Дар'я Куркіна
6 серпня, 2025 середа
"Було досягнуто значного прогресу": Трамп після переговорів Віткоффа й Путіна
Володимир Путін
Автор Оксана Ліховід
5 серпня, 2025 вiвторок
Магда припустив, чого слід очікувати від візиту Віткоффа до Москви та Келлога до Києва
Київ
+23.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.23
    Купівля 41.23
    Продаж 41.74
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
7 серпня
14:29
на фото президент України Володимир Зеленський
"Визначили пріоритети для дипстрайків і наших оборонних виробництв": Зеленський провів нараду
14:18
Гроші спрямують на збір на ППО: київська книгарня приймає російські книжки на макулатуру
14:16
ГУР уразило в окупованому Криму базу ППО, десантний катер і кілька РЛС росіян
13:51
У новому епізоді "Південного парку" показали Трампа, його стосунки з Сатаною та Джей Ді Венса підлабузника
13:51
Володимир Зеленський
"Два двосторонні, один тристоронній": Зеленський заявив, що Україна обговорює формати перемовин з РФ на рівні лідерів
13:51
Олексій Чернишов
Апеляція: ВАКС перегляне запобіжний захід, призначений Чернишову
13:32
Оновлено
Поліція затримала чоловіка, який улаштував стрілянину в закладі харчування в Черкасах
13:25
Леонід Пасічник
СБУ оголосила ще одну підозру ватажкові "ЛНР" Пасічнику
13:07
Ексклюзив
путін Віткофф
Якби вдалося досягнути проривного прогресу, якась інформація вже просочилася б, - міжнародник Несвітайлов про зустріч Віткоффа з Путіним
13:06
Оновлено
НПЗ
Генштаб підтвердив успішні удари по Афіпському НПЗ й інших важливих об’єктах у РФ
12:50
З вересня всі працівники ТЦК носитимуть бодікамери, за порушення передбачено відповідальність, - Шмигаль
12:48
мобілізація в Україні
"Не навчені комунікувати з цивільними": військова омбудсменка Решетилова закликала забрати ТЦК з вулиць
12:40
З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути багатодітну родину – маму та п’ятьох дітей
12:40
Огляд
міжнародний огляд
Трамп може зустрітися з Путіним вже наступного тижня, однак все ще погрожує додатковими санкціями покупцям російської нафти. Акценти світових ЗМІ 7 серпня
12:23
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вранці 7 серпня запустила БПЛА по території України: куди рухаються дрони
12:18
штучний інтелект
Після позову про піратство: у Midjourney заявили, що Disney не може запобігти навчанню ШІ на своїх персонажах
12:11
Данило Гетманцев
Понад 72% держпідприємств не працюють або є фантомами, – Гетманцев
12:00
OPINION
Лише президентство Трампа дає Путіну шанс повернутися на геополітичну арену
12:00
Оновлено
Фільми про Білий дім
Рубіо розповів, коли Трамп ухвалить рішення, чи вводити вторинні санкції проти РФ
11:51
МВФ
Нинішній формат співпраці з МВФ більше не відповідає реаліям війни, – голова НБУ
11:33
путін трамп
У Кремлі заявили, нібито погоджено зустріч Трампа й Путіна найближчими днями
11:32
Кінофестиваль Svitlo оголосив програму, до якої увійшли 30 українських і зарубіжних стрічок
11:17
Андрій Пишний
Коли в Україні замінять "копійки" на "шаги": голова НБУ назвав можливу дату
11:11
погода, серпень, літо
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям у п’ятницю, 8 серпня
10:55
Оновлено
наслідки обстрілів Дніпровщини в ніч на 7 сепня 2025 р.
РФ атакувала Україну дронами: на Сумщині поранено чоловіка, у Дніпрі постраждали чотири людини
10:48
Ексклюзив
"У мене є страх, що ми всі розслабились": експерт з питань енергоефективності Павлюк про прийдешній опалювальний сезон
10:43
Володимир Зеленський
"Обговорити ключові деталі": Зеленський запланував низку розмов з партнерами щодо мирного процесу
10:40
штучний інтелект
В Україні запускають AI Factory – першу державну інфраструктуру для розвитку ШІ
10:31
електроенергія
Споживання електроенергії знизилося через похолодання: ситуація в енергосистемі України 7 серпня
10:23
Приквел серіалу "Хлопаки" під назвою "Сходження Vought" оголосив акторський склад
10:23
Убивство журналістки Рощиної: Україна оголосила підозру колишньому начальнику СІЗО в Росії
10:01
OPINION
Путін відкинув будь-яке перемирʼя. Тепер мир залежатиме від Китаю
09:56
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 7 серпня: скільки коштує євро й долар в обмінниках
09:55
Аналітика
Путін згадав про "Орєшнік", Трамп відправив ядерні субмарини: що це означає для світу та України
09:54
Російська дезінформація
Роспропаганда ширить фейк про нібито підготовку Україною провокації в пологовому будинку Краматорська, - ЦПД
09:45
Interflex
У межах операції Interflex уже понад 56 тис. українських військових пройшли вишкіл у Великій Британії
09:35
інфляція, ціни
Пишний розповів, коли стрибок курсу євро позначиться на цінах в Україні
09:27
Ексклюзив
ЗСУ
"Намагаємося врізатись у нову тактику дій": у бригаді "Рубіж" розповіли про бої на Покровському напрямку, куди військових перекинули місяць тому
09:12
сили ППО
Сили ППО знешкодили 89 зі 112 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:48
Мьин Све
У віці 74 років помер виконувач обов'язків президента М'янми М'їн Шве
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV