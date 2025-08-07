Розмовляли телефоном з Валерієм Чалим. Обговорювали, що робитиме Москва, аби "збити" історію з потенційним запровадженням санкцій, бо поки що стоїть тактичне завдання — зупинити це. Санкції ріжуть усе: логістику, фінанси, технології. І перед восьмим серпня Москва вимушена щось пропонувати таке, чого раніше в її пропозиціях не було.

При цьому росіяни не готові йти на поступки щодо глобальної зупинки війни, бо Путін вірує, що йому на фронті все ще багато чого вдасться.

Я сказав: "На їх місці я продавав би "поступку" в тому, що вони готові не бити по тилу, але при цьому посилять тиск на фронті. Не фонтан ідея, але може спрацювати для Білого Дому. Як проміжний етап до ceasefire".

Тут ми трохи подискутували — достатньо цього буде Трампу, чи ні.

І от Bloomberg повідомляє: Росія може погодитись на взаємне повітряне перемир'я. Читайте також: Історія піврічних стосунків "Трамп — Путін" — це весь шлях Путіна в мініатюрі

А паралельно — запускається новина про те, що Міністерство оборони Білорусі ініціювало законодавчі зміни, які дозволять запровадити воєнний стан у країні. Це все робиться після зустрічі Путіна і Лукашенка, яка відбулася днями. Що ніби натякає на координацію усіх цих дій.

Білорусь — це досі натягнута тятива Росії на північному фланзі, а підготовка до чергових спільних військових навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" - лише підсилення меседжу Заходу про російські "козирі", які Трамп постійно хоче бачити.

Щоб підштовхнути Трампа зараз серйозніше сприймати "нову ініціативу Путіна", не виключено, може бути ще і третій елемент — ескалація з можливими випробуваннями "серійного орєшніка".

Перевіримо інтуїцію.

Єдине, що зараз уже ясно: "повітряне перемир’я від Путіна" - це виключно завіса, щоби в диму було зручніше домовлятися про газ, про транзит, про спільні ринки. І з Пекіном в тому числі.