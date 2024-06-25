Коли Пу заявляє про готовність переговорів і одночасно ставить ультиматуми, то це може говорити про:

реально сильну переговорну позицію;

або про блеф з метою показати свою позицію потужнішою, ніж вона є насправді.

Якщо перший варіант, то він готовий піти на переговори, але виключно на власних умовах. І хоча ці умови можуть бути неприйнятними для іншої сторони, але він переконаний, що зможе досягнути цих цілей військовим шляхом. А переговори потрібні, щоб зменшити дорогу ціну цих вимог.

Якщо другий варіант, то він це робить з ціллю отримати вигіднішу переговорну пропозицію. Вимагати максимум, щоб зійтись по середині. У цьому випадку, переговори йому потрібні не менше ніж нам, але він цього не покаже, адже це ослабить його переговорну позицію і дискредитує його серед своїх.

І хоча в нас замало офіційних даних, щоб зрозуміти рівень зацікавленості Пу в переговорах, але потрібно розуміти таке.

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Почавши війну з Україною, Пу загнав себе в пастку, коли від результату закінчення війни буде залежати саме його майбутнє. І ось саме цей острах за своє життя, змушує його підіймати ставки.

Спочатку, після провалу бліцкригу, він поставив на виснажливу війну. А потім, через нерішучість Заходу та слабкість самої України, він побачив що може обернути поразку в перемогу. І зараз, коли він бачить, що його стратегія війни на виснаження є результативною, він буде її дотримуватись допоки вона працюватиме.

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А тут потрібно зазначити, що війна виснажує Україну більше ніж РФ. Відбувається це тому, що за два роки економіка РФ краще адаптувалась до війни ніж економіка України. І кожного разу коли хтось вважає, що економіка РФ може протриматись декілька років, то не забувайте, що в нас все ще гірше.

А це значить, що стратегія Пу на виснаження працюватиме доти, доки в Україні залишатиметься поточна ідіотська економічна політика, яка нас буде ослаблювати й давати Пу сигнал продовжувати цю війну.

Тому всі ці нюанси треба теж враховувати. І замість того щоб переконувати себе, що Пу зацікавлений в переговорах, то краще працювати в напрямку посилення власних переговорних позицій.

* Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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