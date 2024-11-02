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OPINION

Росія клянчить цивільні літаки у Казахстану

Ростислав Демчук
2 листопада, 2024 субота
12:05
Погляд

Солдати з Північної Кореї, легкові автомобілі з Китаю, безпілотники й ракети з Ірану і пасажирські літаки з ... Казахстану

Зміст

Російська влада просить так звані дружні країни допомогти їй літаками для організації внутрішньоросійських пасажирських авіарейсів через загрозу дефіциту літаків у вітчизняних перевізників.

У зв'язку з міжнародними санкціями у російських авіаперевізників вичерпується ресурс власних літаків. Бо навіть ті, незаконно привласнені закордонні авіалайнери, взяті Росією в лізинг, дуже швидко зношуються через надмірну їх експлуатацію і брак запчастин для належного ремонту. 

Відтак російське міністерство транспорту звернулось за допомогою до кількох авіакомпаній Казахстану. Проте, як повідомляє казахське агентство новин BaigeNews.kz, найпотужніша у Казахстані авіакомпанія "Air Astana" відмовилась надати Росії послуги на її внутрішньому авіаринку через загрозу запровадження проти компанії "Air Astana". 

Тому вибір Росії впав на іншу казахську авіакомпанію, "Qazaq Air", яка сама займається переважно внутрішніми авіаперевезеннями. 

Ризики для "Qazaq Air" менші, оскільки сама компанія невелика, але і вона не наважується передати Росії в оренду свої літаки, а пропонує їй так звані каботажні перевезення, коли іноземна авіакомпанія здійснює польоти між населеними пунктами іншої країни.

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Компанія "Qazaq Air" може дозволити собі такий ризик, але лиш у випадку, якщо Канада заплющить очі на таку комерційну оборудку. Чому саме Канада? А тому, що авіапарк компанії "Qazaq Air" - це двомоторні турбогвинтові пасажирські літаки De-Havilland Dash 8-Q400 для ліній ближньої та середньої дальності, які виробляє канадське підприємство Bombardier Aerospace. Єдине, чим ризикує казахська "Qazaq Air" - залишитись без нових запчастин для своїх літаків із Канади.

Стало відомо, що з аналогічним проханням про допомогу російський мінтранс звернувся до узбецької авіакомпанії "Uzbekistan Airways".

Ось так виглядає сьогодні російський Колос на глиняних ногах.

Джерело

Про автора. Ростислав Демчук, журналіст, експерт з євроатлантичних питань

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

 

Теги:
Новини
Економіка
Росія
Казахстан
санкції проти Росії
Війна з Росією
Авіація
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