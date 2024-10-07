І цією перевагою завжди була величезна територія Росії.

Навіть якщо ворог мав військову та промислову перевагу, саме безкрайні простори Росії дозволяли повністю знешкодити цю перевагу.

І тут парадокс полягав в тому, що чим розвиненішим був ворог, тим складнішим було завдання подолати ці відстані. Тому що зі зростанням технологій озброєння, зростала і складність постачання на фронт. А чим більшими були відстані, то тим складнішим було це завдання.

Ну, умовно, якщо армії минулого могли возити з собою ковалів, які їм ремонтували або робили на місці зброю та обладунки, а припаси могли здобувати на завойованих територіях.

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А з появою гвинтівок та польових гармат, армія вже не могла з собою возити це виробництво. І для вирішення цього завдання, треба було збільшувати воєнні обози, які могли везти необхідний запас озброєння. Ще з часом, з появою танків, сучасної артилерії, автоматичної зброї, завдання постачання ще більш ускладнилось. Тому що там теж треба постачати боєприпаси, пальне, запчастини для ремонту техніки.

І хоча поява залізничного та автомобільного транспорту покращувала мобільність сучасних армій, але на великих відстанях це не допомагало. Бо зі зростанням відстаней, треба ще більше техніки, щоб підтримувати певний рівень забезпечення. А з іншої сторони в кожної дороги є своя пропускна здатність, яка не дозволяла збільшувати постачання.

І російські воєначальники розуміли цю перевагу. Тому кожного разу, коли на них нападав серйозний супротивник, якого не можна було перемогти у відкритому бою, то вони обирали тактику відступу. А разом з собою забираючи або знищуючи все обладнання та виробництво, щоб ворог не міг використати у своїх цілях.

І коли ж ворог виснажувався, бо через чимраз більші відстані збільшувався дефіцит боєприпасів, озброєння, пального та амуніції. То росіяни переходили в контратаку і відкидали ворога. Так було з арміями Наполеона та Німеччини у Другої світової війни.

Джерело

Про автора: Павло Вернівський, економіст, експерт Інституту ім. Олександра Поля

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