Той, хто запевняє нас у нашій приреченості, залучаючи всі можливі види інформаційної зброї, сам відчуває свій програш. Єдине, що йому лишається, переконати нас в тому, що в нас немає шансів його перемогти.

Нас. Тому що Захід вже все зрозумів.

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Тільки внутрішніми суперечностями та повторенням чергових сценаріїв зміни влади ми зможемо врятувати путінську Росію від прірви, дихання якої вона вже відчуває. Тому так відчайдушно намагається відтворити в України нову Руїну.

Та вірю, що свої уроки ми вже вивчили. Надто болісно ми за це заплатили. Пішов відлік другої тисячі днів від повномасштабного вторгнення і п'ятої тисячі з часу сформованого і втіленого плану нахабного загарбання нашої території підступнім "братом", хоча за фактом донькою.

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Про автора. Олексій Біловол, політичний експерт

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