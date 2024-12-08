Це означає, що Росія втратить довіру союзників з відновленої Осі зла, і точно. Також це означає, що кремлівським терористам буде конче треба відновити пацанське реноме.

Наскоки з "джерел" роспропаганди на Туреччину, яка стоїть за поваленням Асада, нічим, крім риторики не закінчаться: страшно. Тому Путін шукатиме можливості отримати швидкий результат.

В Україні дуже навряд чи йому щось "героїчне" вийде — сил небагато, хоча наше військове командування на наступні два місяці має бути готовим до посилення наступу противника.

Читайте також: Захід — Росія: приручити людожера не вийде Але тепер особливо хвилююся за Грузію. По-перше, Москва з задоволенням створить проблеми на кордоні з Туреччиною. По-друге, придумати casus belli рашистам не вперше. По-третє, нинішня грузинська влада фальсифікаціями та репресіями відкрила двері "русскому міру", який завжди заходить брудним армійським чоботом.