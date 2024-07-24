Джерела в ГУР говорять, що техніка та навіть військові частини активно передислокуються із західного та північного узбережжя Криму. Навіть великі міста – Севастополь, Євпаторія і Джанкой, фактично залишаються без військового прикриття та протиповітряної "парасольки". Враховуючи кількість систем ППО, які було знищено протягом останнього року, утворився значний дефіцит цих систем. На покриття всієї площі Криму їх катастрофічно не вистачає. Вочевидь, російське командування вирішило піти шляхом створення однієї більш-менш безпечної зони, фактично залишивши більшу частину півострова напризволяще.

Регулярні удари по кримських аеродромах завдають справді непоправних втрат російській бойовій авіації. Єдиний вихід, який знайшло російське командування – передислокувати авіацію під новостворену "парасольку".

Для цього розпочалась модернізація занедбаних досі аеродромів "Кіровське" в районі мису Феодосія та "Багерове" в районі Керчі. Плани передбачають будівництво закритих ангарів для бойової авіації, що свідчить про значні зусилля з боку росіян у забезпеченні їхніх військових активів. Проте, реалізація цих планів буде ускладнена через складність технологічного процесу та напівзапущений стан аеродрому "Багерове".

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Російські військові намагаються зберегти свої важливі ресурси, переміщуючи їх у східну частину півострова. Модернізація віддалених летовищ і переміщення техніки можуть вказувати на підготовку до можливого перекидання основних сил вглиб півострова. Це вказує на можливість подальшого загострення ситуації в регіоні.

Симптоматично, що окупаційна влада взагалі ігнорує безпекові ризики для цивільного населення.

На курорти Криму звозять російських дітей за бюджетними путівками, зокрема з Оренбурзької та Білгородської областей. Перевага надається дітям з інвалідністю та з малозабезпечених родин.

Це свідчить про спробу приховати реальні загрози. А, цілком імовірно, навіть прикритися цивільним населенням з особливо вразливих груп. Адже кількість громадських пляжів навколо військових об’єктів стабільно зростає.

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Водночас високопоставлені російські чиновники та військовослужбовці активно евакуюють свої родини з Криму, що підтверджується низкою джерел. Частина штабної структури чорноморського флоту Росії також перекинута в Новоросійськ. Хоча російська пропаганда стверджує, що ситуація в Криму контрольована, нещодавні заяви депутата Держдуми Михайла Шеремета про те, що Крим "готовий до блокади", свідчать про те, що російське командування готується до значного погіршення ситуації для себе.

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Про автора. Олександр Антонюк, політичний експерт, військовослужбовець

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